Globalni trend u turizmu donosi stotine milijardi i ruši sve rekorde - žene biraju da putuju same

Nekada se odmor zamišljao kao porodično putovanje, beg na more ili obilazak novih gradova. Danas sve veći broj žena bira drugačiji oblik odmora – putovanje na kojem nema potrebe da ispunjavaju tuđa očekivanja, organizuju aktivnosti za druge ili stalno budu dostupne, prenosi Telegraf.

Velnes putovanja za žene, odnosno odmori posvećeni fizičkom i mentalnom blagostanju, postali su jedan od najbrže rastućih segmenata turističke industrije. Umesto klasičnog odmora, sve više žena traži iskustvo koje im omogućava da uspore, posvete vreme sebi i vrate se odmorne.

Prema podacima koje je objavio magazin Women’s Fitness, globalna industrija velnes odmora i ritrita procenjuje se na oko 248 milijardi dolara, dok žene čine značajan deo tržišta solo putovanja.

Posebno je zanimljiv podatak da žene čine gotovo 65 odsto solo putnika širom sveta, što pokazuje da putovanje u sopstvenoj režiji više nije izuzetak, već sve popularniji način odmora.

Zašto žene biraju solo velnes odmore?

Na prvi pogled može delovati neobično da ljudi izdvajaju značajne iznose novca kako bi otišli negde gde neće imati obavezu da rade bilo šta. Međutim, upravo odsustvo pritiska postalo je jedna od najvećih vrednosti ovakvih putovanja.

Glavni motiv nije usamljenost, već potreba za prostorom u kojem nema svakodnevnih uloga, očekivanja i odgovornosti.

Za mnoge žene ovakav odmor predstavlja priliku da:

naprave pauzu od poslovnih i porodičnih obaveza,

posvete vreme sebi,

poboljšaju mentalno zdravlje,

upoznaju nove ljude,

pronađu novu motivaciju i energiju.

Velnes putovanja nisu više samo luksuzni tretmani i spa centri. Ona danas uključuju jogu, meditaciju, boravak u prirodi, radionice ličnog razvoja, zdrave programe ishrane i aktivnosti koje pomažu ljudima da se povežu sa sobom.

Solo putovanja više nisu trend samo među mladima

Iako se često povezuju sa mlađim generacijama, solo putovanja sve više privlače žene različitih godina.

Podaci pokazuju da veliki broj žena starijih od 50 godina bira putovanja bez društva kao omiljeni način odmora. Razlozi nisu samo želja za avanturom, već i potreba za slobodom, nezavisnošću i iskustvima koja imaju lično značenje.

Za mnoge žene ovo je način da ponovo stave sebe u prvi plan i urade nešto što dugo odlažu zbog svakodnevnih obaveza.

"Soft networking": Nova vrsta povezivanja među ženama

Jedan od razloga popularnosti ženskih velnes ritrita jeste i novi oblik druženja koji se u turističkoj industriji često naziva soft networking.

Za razliku od klasičnih poslovnih događaja, gde su kontakti često formalni i kratkotrajni, ovde se povezivanje odvija spontano kroz zajedničke aktivnosti, razgovore i iskustva.

Žene često dolaze same, ali odlaze sa novim poznanstvima i osećajem pripadnosti zajednici.

Upravo ta kombinacija privatnog vremena i kvalitetnog druženja postala je jedna od glavnih prednosti ovakvih putovanja.

Nije najvažnije gde idete, već šta donosite nazad

Društvene mreže često stvaraju utisak da savršen odmor mora da uključuje luksuzne lokacije, spektakularne hotele i fotografije koje izgledaju idealno.

Međutim, stručnjaci iz oblasti turizma i velnes industrije ističu da izgled destinacije nije najvažniji faktor.

Mnogo važnije je pitanje:

"Kako ću se osećati kada se vratim kući?"

Dobro organizovan velnes odmor ne meri se samo mestom koje ste posetili, već promenom koju osećate nakon njega.

Budućnost turizma pripada putovanjima sa svrhom

Trend velnes putovanja pokazuje da turisti sve manje traže samo destinaciju, a sve više iskustvo koje ima određenu vrednost.

Žene koje biraju ovakav oblik odmora ne traže samo nekoliko slobodnih dana, već priliku da uspore, obnove energiju i provedu vreme na način koji im zaista odgovara.

U svetu u kojem su stres i ubrzan tempo postali deo svakodnevice, putovanja posvećena sebi postaju jedan od najtraženijih oblika odmora.

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