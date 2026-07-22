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Kupovina kuće pretvorila se u noćnu moru - mislili su da potpisuju običan papir, a završili vezani ugovorom do 2027. godine

Par iz SAD želeo je da promeni agenta za nekretnine, ali je otkrio da ih ugovor obavezuje do 2027. godine. Evo šta se dogodilo i zašto stručnjaci upozoravaju kupce.

Autor:  Dubravka Jovanović
22.07.2026.13:43
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Kupovina kuće pretvorila se u noćnu moru - mislili su da potpisuju običan papir, a završili vezani ugovorom do 2027. godine
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Kupovina prve nekretnine za mnoge predstavlja jedan od najvažnijih životnih koraka, ali za Kirsten Ganas i njenog partnera Ostina Mekarlija taj proces pretvorio se u neprijatno iskustvo koje ih je nateralo da odlože planove o novom domu.

Par iz Pensilvanije započeo je potragu za kućom nakon što su saznali da očekuju drugo dete. Želeli su da zamene dvosoban iznajmljeni stan većim porodičnim domom, ali nisu ni slutili da će ih jedan potpis obavezati na saradnju sa agentom za nekretnine narednih godinu dana, piše Business insider.

Sve je počelo jednim zahtevom na Zilou

Krajem prošle godine preko platforme Zilou zatražili su obilazak jedne kuće. Njihov zahtev prosleđen je agentu Denu Voterhausu, koji je ubrzo stupio u kontakt sa njima.

Tokom narednih meseci pokazao im je oko dvadeset nekretnina, ali su vremenom postali nezadovoljni saradnjom. Smatrali su da agent sporo odgovara na poruke i da zbog udaljenosti od područja u kojem su želeli da kupe kuću nije mogao dovoljno brzo da reaguje na promene na tržištu.

Kada su izgubili jednu licitaciju za kuću koja im se dopala, odlučili su da pronađu drugog agenta.

Tada je usledilo neprijatno iznenađenje.

Potpis koji ih je vezao na godinu dana

Na prvom obilasku kuće Voterhaus im je dao nekoliko dokumenata koje je, kako je rekao, bilo potrebno potpisati pre ulaska u nekretninu.

Par priznaje da tada nisu detaljno čitali dokumentaciju. Smatrali su da je reč o standardnoj proceduri i potpisali papire na samom ulazu u kuću.

Tek kasnije su shvatili da su potpisali ekskluzivni ugovor kojim su se obavezali da godinu dana sarađuju isključivo sa njegovom agencijom.

Kada su pokušali da raskinu saradnju, saznali su da to neće biti jednostavno.

Raskid ugovora mogao je da ih košta hiljade dolara

Vlasnica agencije Rita Samni objasnila im je da mogu da raskinu ugovor samo uz određene uslove.

Jedna mogućnost bila je da plate naknadu za prevremeni raskid ugovora. Druga je bila da druga agencija plati proviziju njihovoj. U suprotnom, ugovor ostaje na snazi do isteka.

Još veći šok usledio je kada su pročitali da bi, čak i ako sami pronađu kuću ili je kupe bez pomoći bilo kog drugog agenta, morali da plate ugovorenu proviziju – fiksnih 995 dolara, uz procenat od vrednosti nekretnine.

Par kaže da su tek tada shvatili koliko ozbiljne posledice može imati dokument koji su potpisali na brzinu.

Šta su ugovori o zastupanju kupaca?

Ovakvi ugovori postali su mnogo češći nakon velike sudske nagodbe iz 2024. godine u SAD.

Nova pravila nalažu da agenti sa kupcima zaključe pisani ugovor pre nego što zajedno obiđu prvu nekretninu. Cilj promene bio je veća transparentnost i jasno definisanje prava i obaveza obe strane.

Međutim, pojedini stručnjaci upozoravaju da mnogi kupci prvi put vide ovakve ugovore upravo na ulazu u kuću koju žele da pogledaju, bez dovoljno vremena da pažljivo prouče sve odredbe.

Stručnjaci upozoravaju na oprez

Advokati i organizacije za zaštitu potrošača smatraju da bi kupci trebalo da razgovaraju sa više agenata pre nego što se obavežu na saradnju.

Takođe preporučuju da pažljivo provere koliko ugovor traje, kolika je provizija, pod kojim uslovima može da se raskine i da li postoje dodatne naknade.

Prema njihovom mišljenju, ugovori koji traju dva ili tri meseca predstavljaju znatno povoljnije rešenje od jednogodišnjih obaveza, jer se po potrebi mogu produžiti.

Agenti imaju drugačiji pogled

Sa druge strane, mnogi agenti za nekretnine ističu da često rade mesecima, pa čak i godinama sa klijentima bez ikakve garancije da će na kraju zaraditi proviziju.

Rita Samni smatra da bi lako oslobađanje klijenata iz ekskluzivnih ugovora obesmislilo njihov značaj i umanjilo vrednost rada agenata.

Ona naglašava da su provizije predmet pregovora i da svaki kupac može da traži drugačije uslove pre potpisivanja ugovora.

Planove odložili do isteka ugovora

Nakon svega, Kirsten Ganas i Ostin Mekkarli odlučili su da za sada obustave potragu za novim domom.

Planiraju da sačekaju istek ugovora, a zatim ponovo krenu u kupovinu, ovog puta mnogo oprezniji i sa više znanja o tome šta potpisuju.

Njihova priča pokazuje koliko je važno da kupci pažljivo pročitaju svaki dokument pre potpisivanja i da unapred razjasne sve uslove saradnje sa agentom za nekretnine. Jedan potpis može imati dugoročne finansijske i pravne posledice koje nije lako promeniti.

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