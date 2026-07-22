Razlika može da bude i 20 do 30 odsto, a glavni razlog nije lokacija ili opremljenost, već - veličina stana. Na tržištu nekretnina već godinama važi pravilo da što je stan manji, to je cena kvadrata viša, piše Telegraf.

Zašto su mali stanovi skuplji po kvadratu?

Stručnjaci objašnjavaju da postoje dva ključna razloga.

Prvi je što su mali stanovi finansijski dostupniji većem broju kupaca, pa je potražnja znatno veća.

Drugi razlog je investicija - garsonjere i jednoiposobni stanovi najlakše se izdaju, ali i najbrže prodaju, zbog čega imaju veću tržišnu vrednost po kvadratu.

Vlasnik agencije BOX nekretnine iz Niša, Vladimir Živadinović, kaže da su upravo garsonjere najskuplje kada se posmatra cena kvadratnog metra.

"Garsonjere su po kvadratu uvek najskuplje, dok su najveći stanovi najskuplji kada se gleda ukupna cena, ali imaju najnižu cenu po kvadratu", objašnjava Živadinović.

Jednoiposobni stanovi najtraženiji među kupcima

Iako su garsonjere veoma tražene, stručnjaci ističu da su jednoiposobni stanovi često najpoželjniji izbor.

Razlog je jednostavan – dovoljno su funkcionalni za svakodnevni život, a istovremeno predstavljaju odličnu investiciju za izdavanje.

Garsonjera uglavnom odgovara jednoj osobi, dok stan sa odvojenom spavaćom sobom privlači mnogo širi krug kupaca.

Zašto nema dovoljno malih stanova?

Prema rečima Vladimira Živadinovića, garsonjera je sve manje u novogradnji.

Razlog nije manjak interesovanja, već urbanistički uslovi koje investitori moraju da ispune.

Za svaki stan potrebno je obezbediti parking mesto, što na manjim parcelama često ograničava broj malih stanova koji mogu da budu izgrađeni.

Ukoliko budu usvojene najavljene izmene prema kojima bi investitori morali da obezbede još više parking mesta, ponuda malih stanova mogla bi dodatno da se smanji.

Najveća potražnja je za stanovima od 40 do 60 kvadrata

Prema iskustvu agencija za nekretnine iz Beograda, najveće interesovanje kupaca vlada za funkcionalnim stanovima površine između 40 i 60 kvadratnih metara.

Takve nekretnine kupuju:

mladi koji rešavaju prvo stambeno pitanje,

roditelji za decu koja studiraju,

investitori koji žele prihod od izdavanja,

kupci sa ograničenim budžetom.

Mirjana Todorović iz agencije Europolis nekretnine objašnjava da je ukupna cena ovih stanova pristupačnija većem broju ljudi, iako je cena po kvadratu često viša.

Koliko vredi jedna dodatna soba?

Na tržištu nekretnina dodatna soba često povećava vrednost stana mnogo više nego što bi se očekivalo samo na osnovu dodatnih kvadrata.

Kupci ne plaćaju samo veću površinu, već i veću funkcionalnost – odvojenu spavaću ili dečju sobu, radni prostor i više privatnosti.

Prema procenama stručnjaka, dodatna soba može povećati cenu stana za 20.000 do čak 40.000 evra, a u pojedinim slučajevima i više.

Koliko koštaju stanovi različite veličine?

Na istoj lokaciji razlike u ceni mogu izgledati ovako:

Garsonjera od 25 m² – oko 75.000 evra

Jednoiposoban stan od 35 m² – oko 100.000 evra

Dvosoban stan od 42 m² – oko 120.000 evra

Dvosoban stan od 50 m² – od 140.000 do 150.000 evra

Trosoban stan od 60 m² – od 170.000 do 180.000 evra

Trosoban ili četvorosoban stan od 70 m² – od 195.000 do 210.000 evra

Da li je manje uvek skuplje?

Stručnjaci napominju da ovo pravilo nije apsolutno.

Kada stan postane previše mali i izgubi funkcionalnost, razlika u ceni po kvadratu više nije toliko izražena. Ipak, na većini tržišta i dalje važi da sa povećanjem kvadrature cena po kvadratu postepeno opada.

Zbog toga su mali i srednji stanovi i dalje najlikvidniji segment tržišta nekretnina, kako za kupce koji rešavaju stambeno pitanje, tako i za investitore koji žele sigurnu zaradu od izdavanja.

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