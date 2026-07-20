EUR EUR 117,02 117,38din 117,73
USD USD 102,30 102,61din 102,92
CAD CAD 72,89 73,11din 73,33
AUD AUD 71,38 71,59din 71,81
GBP GBP 137,69 138,10din 138,52
CHF CHF 126,42 126,80din 127,18
KURSNA LISTA

Nekretnine

Šta govore boje o statusu nekretnine - do septembra rešenje za 320.000 bespravnih objekata

Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, koji je nazvan Svoj na svome.

 

Autor:  Stanko Stamenković
20.07.2026.08:56
0
Šta govore boje o statusu nekretnine - do septembra rešenje za 320.000 bespravnih objekata
Foto: Bobica10 / Shutterstock.com
U Nemačkoj propast, u Srbiji suprotno - raste broj radnika u fabrici automobila u Kragujevcu
Foto: Nikola Fific / Shutterstock.com
 U Nemačkoj propast, u Srbiji suprotno - raste broj radnika u fabrici automobila u Kragujevcu
Prethodna vest
Odluka Vlade od danas stupa na snagu - akcize na gorivo manje za 20 odsto
Foto: mailcaroline / Shutterstock.com
 Odluka Vlade od danas stupa na snagu - akcize na gorivo manje za 20 odsto
Sledeća vest

Kako prenosi RTS, prenos podataka se obavlja fazno i vlasnici se pozivaju da uplate takse po prijemu obaveštenja, kako bi objekat bio upisan u Katastar nepokretnosti. 

U bazu podataka ne može da bude upisan objekat bez unosa površine zemljišta na kojoj se on nalazi.

U Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam potvrdili su da imaju kadrovske kapacitete da završe evidentiranje tih objekata, kao i da su najviše rešenja doneli u Malom Crniću, Bajinoj Bašti i Smederevskoj Palanci. 

Građani koji su propustili predviđeni rok za prijavu, to mogu da učine do 24. oktobra uz opravdani razlog kašnjenja.

Građani koji su prijavili bespravno izgrađene objekte, na sajtu Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) mogu da prate kako napreduje procedura; ukoliko je plava boja - čeka se potvrda, što znači da prijavu nije prosledila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam.

Narandžasta boja označava da se potvrda obrađuje, a crvena boja pokazuje da potvrda ima tehničke nedostatke i da je predmet vraćen Agenciji. 

Zelena boja je znak da je objekat upisan u Katastar nepokretnosti po zakonu "Svoj na svome".

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

Nekretnine Republički geodetski zavod Katastar legalizacija Svoj na svome

Povezane vesti

Dve kuće, 18 ari placa i pogled na Tisu za 32.000 evra - u selu kod Čoke prodaje se pravo vojvođansko imanje
BalkansCat/Shutterstock

Dve kuće, 18 ari placa i pogled na Tisu za 32.000 evra - u selu kod Čoke prodaje se pravo vojvođansko imanje

14:18 | 0
Kuća za jedan evro - čovek kada je otvorio vrata, odmah mu je bilo jasno zašto je toliko jeftina
Foto: Freesurf/Shutterstock

Kuća za jedan evro - čovek kada je otvorio vrata, odmah mu je bilo jasno zašto je toliko jeftina

09:13 | 0
Mnogi vlasnici kuća ovo ne znaju - za ove objekte država ne traži posebnu proceduru
Foto: Shutterstock / Keith Levit

Mnogi vlasnici kuća ovo ne znaju - za ove objekte država ne traži posebnu proceduru

17:00 | 0
Zastaklili ste terasu bez dozvole? Dovoljna je jedna prijava komšije da ostanete bez svega
Foto: Shutterstock / Drozdin Vladimir

Zastaklili ste terasu bez dozvole? Dovoljna je jedna prijava komšije da ostanete bez svega

09:14 | 0
Jedna greška može da zaustavi upis u katastar - RGZ objasnio šta blokira postupak "Svoj na svome"
Foto: Editorial/BalkansCat/Shutterstock.com

Jedna greška može da zaustavi upis u katastar - RGZ objasnio šta blokira postupak "Svoj na svome"

14:23 | 0
Komentari (0)

Nekretnine

Dve kuće, 18 ari placa i pogled na Tisu za 32.000 evra - u selu kod Čoke prodaje se pravo vojvođansko imanje
BalkansCat/Shutterstock

Dve kuće, 18 ari placa i pogled na Tisu za 32.000 evra - u selu kod Čoke prodaje se pravo vojvođansko imanje

14:18 Nekretnine
Otplatili ste kredit za stan? Ne zaboravite ovo, u suprotnom hipoteka ostaje upisana
A great shot of / Shutterstock

Otplatili ste kredit za stan? Ne zaboravite ovo, u suprotnom hipoteka ostaje upisana

10:05 Nekretnine
Mnogi vlasnici kuća ovo ne znaju - za ove objekte država ne traži posebnu proceduru
Foto: Shutterstock / Keith Levit

Mnogi vlasnici kuća ovo ne znaju - za ove objekte država ne traži posebnu proceduru

17:00 Nekretnine
Zastaklili ste terasu bez dozvole? Dovoljna je jedna prijava komšije da ostanete bez svega
Foto: Shutterstock / Drozdin Vladimir

Zastaklili ste terasu bez dozvole? Dovoljna je jedna prijava komšije da ostanete bez svega

09:14 Nekretnine
Jedna greška može da zaustavi upis u katastar - RGZ objasnio šta blokira postupak "Svoj na svome"
Foto: Editorial/BalkansCat/Shutterstock.com

Jedna greška može da zaustavi upis u katastar - RGZ objasnio šta blokira postupak "Svoj na svome"

14:23 Nekretnine
Imao je priliku da zaradi 10 miliona evra, ali je uradio nešto što je iznenadilo celu Nemačku (VIDEO)
Foto:Shutterstock

Imao je priliku da zaradi 10 miliona evra, ali je uradio nešto što je iznenadilo celu Nemačku (VIDEO)

10:06 Nekretnine
Odlične lokacije, jeftini stanovi u Beogradu - zvuči sjajno, ali postoji problem
Foto: Kokhanchikov / Shutterstock.com

Odlične lokacije, jeftini stanovi u Beogradu - zvuči sjajno, ali postoji problem

08:13 Nekretnine
Najjeftiniji gradovi za kupovinu stana u Srbiji - kvadrat ispod 1.000 evra još postoji
Foto: Artem Onoprienko / Shutterstock.com

Najjeftiniji gradovi za kupovinu stana u Srbiji - kvadrat ispod 1.000 evra još postoji

13:35 Nekretnine
Nepovoljan period za kupce stanova u EU - cene skočile za 5,1 odsto 
Foto: Shutterstock

Nepovoljan period za kupce stanova u EU - cene skočile za 5,1 odsto 

10:25 Nekretnine
Beton nije jedino rešenje - prirodna gradnja se vraća u modu
Foto: Shutterstock

Beton nije jedino rešenje - prirodna gradnja se vraća u modu

08:43 Nekretnine

Najnovije

Najčitanije

26min

Vi stvarate uspomene – mi čuvamo mesto gde one nastaju!

36min

Nije Vrnjačka, nije Sokobanja - banja na jugu Srbije krije pravo blago

59min

Dok su fudbaleri jurili pehar, FIFA je brojala milijarde - Mundijal 2026. postaje najunosniji turnir u istoriji

1H

Kritičari su bili u pravu - akcije Maskovog Spejsiksa padaju bez zadrške

1H

EU udarila po Aliekspresu - kineskom gigantu kazna od 550 miliona evra zbog nelegalne robe

1D

Koliko novca vam treba za letovanje u Crnoj Gori? Ovo su cene smeštaja, hrane, ležaljki i parkinga

23H

Sve više ljudi u Srbiji ugrađuje ovu fasadu - leti čuva kuću od vrućine, a račune može da smanji i do 40 odsto

1D

Posle redovnog posla zarađuju i do 200.000 dinara mesečno - ovo su najtraženiji dodatni poslovi u Srbiji

1D

Ako koristite ovaj PIN, odmah ga promenite - upravo njega lopovi prvo pokušavaju da pogode

24H

Poznat termin isplate - Vučić otkrio kada građani mogu da očekuju novac

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 102,3 102,61 102,92
CAD CAD 72,89 73,11 73,33
AUD AUD 71,38 71,59 71,81
GBP GBP 137,69 138,1 138,52
CHF CHF 126,42 126,8 127,18

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.578,00 €
ETH ETH 1.638,32 €
LTC LTC 41,18 €
DOT DOT 0,71 €
BCH BCH 186,91 €
LINK LINK 7,38 €
BNB BNB 498,08 €
XMR XMR 291,85 €
Powered by CoinGecko API