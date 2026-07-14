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Nekretnine

Mnogi vlasnici kuća ovo ne znaju - za ove objekte država ne traži posebnu proceduru

Kada se pomene legalizacija objekata u Srbiji, mnogi vlasnici kuća i vikendica veruju da svaka šupa, nadstrešnica ili pomoćni objekat mora da prođe kroz postupak ozakonjenja. 

Autor:  Nina Stojanović
14.07.2026.17:00
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Mnogi vlasnici kuća ovo ne znaju - za ove objekte država ne traži posebnu proceduru
Foto: Shutterstock / Keith Levit
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Međutim, zakon pravi jasnu razliku između objekata koji moraju da se legalizuju i onih koji su iz tog postupka potpuno izuzeti.

Važno je razlikovati objekte koji ne mogu da budu ozakonjeni od onih koji ne moraju da prolaze kroz postupak legalizacije. Druga grupa već ima uredan pravni status ili je po zakonu izuzeta iz ove procedure.

Objekti koji već imaju svu potrebnu dokumentaciju

U ovu grupu spadaju kuće, stanovi i poslovni prostori koji su izgrađeni na osnovu važeće građevinske dozvole, u skladu sa projektom, uz izdatu upotrebnu dozvolu.

Za takve nekretnine nije potreban postupak ozakonjenja niti dodatne takse.

Vodič za legalizaciju - šta se dešava ako ne uplatim taksu u roku od 30 dana, više o tome pročitajte OVDE

Međutim, ukoliko je objekat kasnije dograđivan ili je izveden drugačije od odobrenog projekta, deo koji odstupa može zahtevati dodatnu proceduru.

Pomoćni objekti koji ne podležu legalizaciji

Zakon prepoznaje određene pomoćne objekte za koje se ne izdaje građevinska dozvola, pa samim tim ni postupak ozakonjenja nije potreban.

To se najčešće odnosi na:

  • drvene šupe za alat,
  • manje nadstrešnice,
  • pergole i slične pomoćne konstrukcije.

Ipak, ukoliko takvi objekti prerastu svoju prvobitnu namenu, dobiju instalacije, grejanje ili počnu da služe za stanovanje, njihov pravni status može da se promeni.

Privremeni objekti imaju druga pravila

Kiosci, montažne tezge, sezonske bašte i slični objekti ne prolaze kroz klasičnu legalizaciju.

Za njih se izdaje posebno odobrenje za postavljanje koje ima ograničen rok važenja. Ako objekat ostane na lokaciji nakon isteka dozvole, može se smatrati bespravnim.

Poljoprivredni objekti

Na poljoprivrednom zemljištu dozvoljena je izgradnja pojedinih ekonomskih objekata koji služe obavljanju poljoprivredne delatnosti, kao što su:

  • plastenici,
  • staklenici,
  • manji ambari,
  • skloništa za stoku.

Problem nastaje kada se takvi objekti pretvore u stambene ili turističke, jer tada mogu biti potrebne dodatne dozvole ili postupak ozakonjenja.

Za pojedine radove legalizacija nije potrebna

Legalizacija se uglavnom ne odnosi ni na manje građevinske intervencije poput:

  • ograda između parcela,
  • popločanih staza,
  • manjih potpornih zidova,
  • bazena određene zapremine.

Za deo ovih radova dovoljno je jednostavno odobrenje, dok se za neke ne traži nikakva posebna dozvola.

Kako proveriti da li vaš objekat mora na legalizaciju?

Najsigurniji način jeste da proverite stanje u Katastru nepokretnosti i obratite se nadležnom odeljenju za urbanizam u opštini.

Katastarski podaci pokazuju da li je objekat uredno upisan, dok nadležna služba može potvrditi da li postoji obaveza pokretanja postupka ozakonjenja.

Stručnjaci preporučuju da se stanje na terenu uvek uporedi sa podacima iz katastra, jer i manje razlike u kvadraturi ili dogradnji mogu zahtevati dodatnu dokumentaciju.

Pravni status važan prilikom kupovine

Prilikom kupovine nekretnine pravni status objekta ima veliki značaj. Nekretnine koje imaju urednu dokumentaciju lakše se prodaju, jednostavnije se finansiraju putem stambenih kredita i ne nose rizik dodatnih troškova legalizacije, piše Biznis Kurir

Zbog toga stručnjaci savetuju da kupci pre potpisivanja ugovora obavezno zatraže ažuran list nepokretnosti i provere da li stanje u dokumentaciji odgovara stvarnom stanju na terenu.

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