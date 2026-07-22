Podstanari mogu da postanu vlasnici stana? Advokat otkriva kada je to zaista moguće

Iako ova mogućnost zvuči neverovatno, domaći zakoni poznaju institut koji se zove održaj, zbog kojeg neko pod određenim uslovima može steći pravo svojine nad nepokretnošću, piše RTS.

Ipak, za podstanare koji godinama plaćaju kiriju situacija je mnogo komplikovanija nego što se često priča.

Samo dug boravak u stanu nije dovoljan za vlasništvo

Advokat Lazar Borožan objašnjava da Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa poznaje institut održaja.

On podrazumeva da lice koje određeni vremenski period koristi nepokretnost može, pod zakonom propisanim uslovima, steći pravo svojine.

Međutim, kod klasičnog odnosa stanodavca i podstanara postoji ključna razlika.

Podstanar zna da stan nije njegov.

"Čak je plaćanje kirije samo po sebi dokaz da ste mislili da stan nije vaš. Jer čim plaćate kiriju, plaćate vlasniku. Da je stan vaš, ne biste ni plaćali kiriju", objašnjava advokat Borožan.

Zbog toga kod zakupa najčešće ne postoji osnovni uslov za održaj - savesno uverenje da je nekretnina vaša.

Kada bi održaj uopšte mogao da postoji?

Održaj se uglavnom vezuje za situacije u kojima neko duži niz godina koristi određenu nekretninu u uverenju da ima pravo na nju.

Na primer, kada osoba opravdano smatra da je postala vlasnik, ali zbog nekog problema u dokumentaciji vlasništvo nije pravilno upisano.

Kod običnog zakupa, gde postoji ugovor i plaćanje kirije, situacija je drugačija.

Ugovor o zakupu može da zaštiti vlasnika

Pravnici upozoravaju da čak i kada postoji korektan odnos između stanodavca i podstanara, sve treba staviti na papir.

Dobar ugovor može sprečiti mnoge probleme, posebno ako zakupac jednog dana odbije da napusti stan.

Stručnjaci preporučuju da ugovor sadrži jasne odredbe o pravima i obavezama obe strane, a posebno mogućnost prinudnog izvršenja u slučaju spora.

Katarina Lazarević, konsultant za nekretnine, ističe da izvršna klauzula u ugovoru overenom kod notara može biti velika zaštita za vlasnika.

U tom slučaju, ukoliko zakupac odbija da izađe iz stana nakon prestanka ugovora, postupak može biti mnogo jednostavniji.

Stanodavci često zaboravljaju još jednu obavezu

Pored ugovora, vlasnici stanova koji izdaju nekretninu imaju i poreske obaveze.

Prihod od izdavanja stana mora da se prijavi, a porez na prihod od nepokretnosti iznosi 20 odsto od osnovice.

Na primer, ukoliko je kirija 300 evra mesečno, godišnji prihod iznosi 3.600 evra, a porez bi prema toj računici bio oko 720 evra godišnje.

U praksi, veliki broj izdavanja i dalje prolazi van zvaničnih tokova.

Nenad Đorđević iz Privredne komore Srbije navodi da se porezi uglavnom urednije plaćaju kada su zakupci pravna lica, dok je kod izdavanja fizičkim licima kontrola složenija.

Najveća zaštita je uredan ugovor

Problemi između stanodavaca i podstanara najčešće ne nastaju zato što zakon nije jasan, već zato što dogovori ostanu usmeni.

Vlasnicima se savetuje da:

uvek imaju pisani ugovor o zakupu,

jasno definišu trajanje zakupa,

navedu obaveze oko računa i održavanja,

predvide šta se dešava po isteku ugovora,

overe ugovor kada žele dodatnu pravnu sigurnost.

Sa druge strane, i podstanarima ugovor daje zaštitu jer jasno definiše njihova prava.

Dobar ugovor nije znak nepoverenja - već način da obe strane budu mirne dok traje zakup.

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