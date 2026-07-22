Sofronijevićeva je rekla da svi sistemi u okviru Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima funkcionišu i da Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i Republički geodetski zavod rade u punom kapacitetu.

''Svaki građanin zna samo za svoj predmet i očekuje rešenje za svoj predmet. Ono što je ključna poruka je da se ubrzavaju mnogi postupci i da će mnogi građani u vrlo skorom roku dobiti svoju potvrdu o upisu.Nama prvenstveni cilj nije bila brzina, već da, kada izdate potvrdu i izvršite upis prava svojine, da taj upis bude pravno valjan i neoboriv'', rekla je Sofronijevićeva za RTS.

Navela je da Srbija do sada nije imala ovako masovni upis nepokretnosti i podsetila da je stiglo 2,5 miliona prijava ne računajući objekte u javnoj svojini i verske objekte.

''To je ogroman posao. Mi smo ga dočekali spremno, ali smo na početku zaista imali određenih problema. kada u toj potvrdi netačno popunjeni podaci, oni su dovoljni da eliminišu tu prijavu iz daljeg rada'', rekla je minsitarka.

Ukazala je i da su veliki gradovi imali problem sa digitalnim zoning planovima, uglavnom sa doprinosima.

Sofronijevićeva je rekla da su na početku primene zakona 23 službenika obrađivali zahteve i da su izdali više od 200. 000 potvrda, a da je u međuvremenu zaposleno još službenika.

Navela je da se prioritetno rešavaju porodične kuće, odnosno predmeti koji, kako je rekla, predstavljaju trajno rešenje životnog pitanja građana. Kako je rekla, najveći broj podnetih prijava se odnosi na porodične stambene objekte, kao i najveći broj izdatih potvrda.

''Zbog problema usaglašavanja digitalnih zoning planova za velike gradove, do sada nismo u velikom broju rešavali posebne delove: stanove, poslovne prostorije i garaže u većim gradovima. U narednom periodu se očekuje i rešavanje stanova u stambenim zgradama. Samo malo strpljenja, ogroman je posao, država je obećala da će završiti taj posao, da će upisati sve što ima uslova za upis, i to će i održati'', rekla je Sofronijevićeva.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.