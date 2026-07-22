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Svinja vam odjednom ne jede i samo leži? Kako da prepoznate svinjsku kugu i da li je meso opasno za ljude

Za samo nekoliko dana afrička svinjska kuga može da napravi ogromnu štetu na jednom gazdinstvu.

Autor:  Dubravka Jovanović
22.07.2026.13:27
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Svinja vam odjednom ne jede i samo leži? Kako da prepoznate svinjsku kugu i da li je meso opasno za ljude
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Bolest koja pogađa domaće i divlje svinje ponovo je jedna od najvećih briga za stočare, jer se veoma brzo širi, a posledice mogu biti pogubne za čitava domaćinstva, piše Telegraf Biznis.

Stručnjaci upozoravaju da je najvažnije na vreme prepoznati prve znakove bolesti i odmah reagovati.

Prvi simptomi koje vlasnici najčešće primete

Jedan od prvih znakova afričke svinjske kuge jeste nagao gubitak apetita.

Svinje koje su zaražene često:

  • prestaju da jedu,

  • postaju bezvoljne i malaksale,

  • odvajaju se od ostalih životinja,

  • uglavnom leže i ne kreću se kao ranije.

Pored toga, mogu se javiti:

  • visoka temperatura,

  • otežano disanje,

  • povraćanje,

  • proliv,

  • nagla slabost.

Kod nekih životinja pojavljuju se i karakteristične promene na koži – tamnocrvene ili plavičaste fleke na ušima, stomaku, nogama i repu.

Kod suprasnih krmača može doći i do pobačaja.

U najtežim slučajevima bolest napreduje veoma brzo, pa životinja može uginuti pre nego što vlasnik primeti jasne simptome.

Samo veterinar može potvrditi bolest

Iako simptomi mogu da ukažu na problem, stručnjaci upozoravaju da se afrička svinjska kuga ne može potvrditi samo na osnovu izgleda životinje.

Slične znake mogu izazvati i druge ozbiljne bolesti.

Jedini siguran način potvrde jeste laboratorijska analiza.

Zbog toga stočari koji primete promene kod životinja ne bi trebalo da čekaju niti da pokušavaju sami da reše problem.

Šta uraditi ako postoji sumnja?

Ukoliko postoji sumnja na zarazu, važno je:

  • odmah obavestiti veterinarsku službu,

  • ne premeštati životinje,

  • ne prodavati svinje,

  • ne klati životinje dok se ne utvrdi uzrok problema.

Brza reakcija može sprečiti da se bolest proširi na druga gazdinstva u okolini.

Za mnoge male proizvođače svinje predstavljaju važan izvor prihoda, pa jedno zaraženo grlo može ugroziti čitavo domaćinstvo.

Da li afrička svinjska kuga može da zarazi ljude?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja među građanima.

Odgovor stručnjaka je jasan – afrička svinjska kuga nije opasna za ljude.

Virus se ne prenosi na čoveka i ne izaziva bolest kod ljudi.

To znači da osoba ne može da se zarazi od svinje niti konzumiranjem mesa zaražene životinje.

Zašto se onda zabranjuje promet mesa?

Iako nije opasna za ljude, zaraženo meso ne sme da se nađe u prodaji niti na trpezi.

Razlog nije zaštita čoveka, već sprečavanje širenja virusa među svinjama.

Virus afričke svinjske kuge može dugo da opstane u:

  • svežem mesu,

  • zamrznutim proizvodima,

  • dimljenom mesu,

  • mesnim prerađevinama.

Takvi proizvodi mogu postati izvor zaraze ako dođu u kontakt sa domaćim ili divljim svinjama.

Najvažnija je brza reakcija

Afrička svinjska kuga ne bira velika ili mala gazdinstva.

Upravo zato veterinari apeluju na sve stočare da ne ignorišu prve promene kod životinja.

Brzo prijavljivanje sumnje može zaštititi ne samo jedno domaćinstvo, već i čitav kraj od velikih gubitaka.

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Srbija opasnost Meso Svinjska kuga

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