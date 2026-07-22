"Nastavljamo razgovore sa našim penzionerima u beogradskoj opštini Rakovica. Fokus je danas na najavi isplate državne pomoći, uz veliku podršku Ministarstva finansija i resornog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ubrzano radimo na izmeni zakona i ja se nadam da će najkasnije do 15. septembra biti isplaćena ova velika pomoć, najveća pomoć u istoriji Srbije", rekao je Ognjenović za Tanjug u hotelu "Orašac".

On je istakao važnost neposredne komunikacije sa penzionerima navodeći da su ovakve tribine najbolji način da se čuju njihovi predlozi, ali i zamerke.

"Bitno je da nam oni kažu kako treba da rukovodimo Fondom, ipak su oni ti koji su uložili 40 godina rada i uplaćivali doprinose", rekao je direktor PIO Fonda.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić naveo je da u opštini Rakovica ima više od 25.000 penzionera što govori da je svaki četvrti stanovnik te opštine korisnik penzije.

"Značajan broj predloga i sugestija sa ovih tribina je do sada usvojeno, tako da je danas prilika da vidimo kakve su reakcije", rekao je Savić.

Predsednik Gradske opštine Rakovica Miloš Simić kaže da je uvek zadovoljstvo izdvojiti vreme za susret i druženje sa našim najstarijim sugrađanima, čije iskustvo i trud neizmerno poštuje.

"Briga o penzionerima i podrška njihovoj svakodnevici ostaju naš važan zadatak i iskrena obaveza", rekao je Simić.

Povod za organizovanje tribine jeste upoznavanje korisnika sa aktuelnim informacijama iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i dobijanje povratne informacije od njih o interesovanjima i potrebama u oblasti unapređenja društvenog standarda, koji za penzionere obezbeđuje Fond PIO.

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