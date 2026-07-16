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Otplatili ste kredit za stan? Ne zaboravite ovo, u suprotnom hipoteka ostaje upisana

Mnogi vlasnici stanova veruju da se hipoteka automatski briše čim otplate poslednju ratu kredita. Međutim, to nije slučaj.

Autor:  Nina Stojanović
16.07.2026.10:05
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Otplatili ste kredit za stan? Ne zaboravite ovo, u suprotnom hipoteka ostaje upisana
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Nakon izmirenja svih obaveza potrebno je sprovesti poseban postupak kako bi hipoteka bila zvanično uklonjena iz katastra nepokretnosti.

Hipoteka se ne briše automatski

Prvi uslov za brisanje hipoteke jeste da je kredit ili druga obaveza u potpunosti otplaćena. Nakon toga banka ili drugi poverilac izdaje potvrdu da su sve obaveze izmirene.

Najvažniji dokument u ovom postupku je brisovna dozvola, odnosno saglasnost za brisanje hipoteke. Njome poverilac potvrđuje da više nema potraživanja i daje odobrenje da se hipoteka izbriše iz katastra.

Kako se briše hipoteka iz katastra?

Nakon dobijanja brisovne dozvole, vlasnik podnosi zahtev Republičkom geodetskom zavodu, odnosno nadležnoj službi za katastar nepokretnosti.

Uz zahtev je potrebno priložiti:

  • brisovnu dozvolu,
  • dokaz o uplati takse,
  • lični dokument,
  • punomoćje, ukoliko postupak vodi drugo lice.

Zahtev se može podneti lično, elektronski putem e-šaltera ili preko punomoćnika, poput advokata ili javnog beležnika.

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Po okončanju postupka katastar donosi Rešenje o brisanju hipoteke, čime se ona zvanično uklanja iz lista nepokretnosti.

Koliko košta brisanje hipoteke?

Troškovi postupka uglavnom iznose između 6.000 i 9.000 dinara.

Najveći deo odnosi se na:

  • overu brisovne dozvole kod javnog beležnika (oko 2.000 do 3.000 dinara),
  • taksu Republičkom geodetskom zavodu (oko 3.000 dinara),
  • eventualnu overu punomoćja, ukoliko zahtev podnosi drugo lice.

Zašto je važno da završite postupak?

Iako ste kredit u potpunosti otplatili, hipoteka ostaje upisana u katastru sve dok se ne sprovede postupak njenog brisanja. Zato stručnjaci savetuju da nakon dobijanja rešenja proverite list nepokretnosti i uverite se da je hipoteka zaista uklonjena, piše Biznis Kurir

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Hipoteka nekretnina Otplata kredita

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