Kada mladi bračni par u Zagrebu želi da kupi stan i konkuriše za državnu subvenciju za prvu nekretninu, naići će na podatak Ministarstva prostornog uređenja da prosečna cena kvadratnog metra na Trešnjevci iznosi 3.052 evra. Međutim, čim otvore oglase za nekretnine, slika izgleda potpuno drugačije.

Jedan od aktuelnih oglasa na portalu Njuškalo (hrvatski oglasnik) nudi trosoban stan na Trešnjevci površine 80,3 kvadratna metra za 409.000 evra, što iznosi oko 5.093 evra po kvadratnom metru. Reč je o stanu iz 2000. godine, u VMD gradnji, smeštenom na prvom spratu zgrade sa liftom, parkingom u ograđenom dvorištu i ostavom u podrumu, u mirnoj jednosmernoj ulici sa dobrom saobraćajnom povezanošću, Dnevno.

Prodavac naglašava da je stan useljiv bez dodatnih ulaganja, da se prodaje bez agencijske provizije i da je vlasništvo potpuno uredno – 1/1, bez tereta. Ipak, cena po kvadratu gotovo je 67 odsto viša od one koju država objavljuje kao zvaničnu.

Tražena i ostvarena cena nisu isto

Ova razlika nije slučajna. Ministarstvo za svoje proračune koristi stvarno realizovane kupoprodajne cene iz sistema eNekretnine, odnosno iznose navedene u zaključenim ugovorima, navodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

S druge strane, oglasi prikazuju tražene cene – ono što prodavci žele da postignu, a ne nužno iznos za koji će nekretnina na kraju biti prodata.

Stručnjaci procenjuju da razlika između tražene i ostvarene cene u Zagrebu može da iznosi od 10 do 20 odsto, u zavisnosti od lokacije i stanja nekretnine.

Treba uzeti u obzir i još jedan faktor: zvanični prosek obuhvata sve transakcije – starije stanove, stanove u prizemlju, nekretnine koje zahtevaju renoviranje – dok u oglasima dominiraju novogradnja i uređene nekretnine, koje podižu prosečnu cenu.

Konkretan oglas sa Trešnjevke to dobro ilustruje. VMD gradnja, lift, parking i uredno vlasništvo opravdavaju određenu premiju u odnosu na prosek, ali razlika od gotovo 2.000 evra po kvadratu ipak pokazuje koliko su zvanični podaci udaljeni od onoga što kupci zaista plaćaju na tržištu.

Subvencija za mlade računa se na polovini tržišne vrednosti

Prema zvaničnom obračunu Ministarstva, isti taj stan od 80,3 kvadratna metra na Trešnjevci vredi 245.072 evra – gotovo 164.000 evra manje od cene koja se traži u oglasu, odnosno tek nešto više od polovine iznosa koji prodavac zahteva.

Državna subvencija za mlade računa se upravo na toj nižoj osnovici, što znači da kupac koji plati tržišnu cenu dobija podršku obračunatu na iznos koji je od realnosti udaljen za vrednost jednog manjeg stana.

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