Većina muževa u sličnoj situaciji bi preuredila nameštaj. Vojin Kusić iz Srpca u severnoj Bosni odlučio se za nešto sasvim drugačije: sagradio je kuću koja se okreće oko svoje ose, tako da pogled kroz prozor nikada više ne mora biti isti.

"Umorio sam se od njenih žalbi i čestog preuređivanja naše porodične kuće i rekao sam: Napraviću ti kuću koja se okreće tako da je možeš okretati kako god želiš", rekao je Kusić za Rojters u oktobru 2021. godine, koji je o njegovoj neobičnoj konstrukciji izvestio ceo svet.

Godinama menjao raspored kuće, a onda dobio ideju koja je sve promenila

Kada je završio izgradnju porodične kuće, njegova supruga nije bila zadovoljna rasporedom soba, pa je počeo da ruši zidove, prvo na gornjem spratu, a zatim i u prizemlju.

Kada se umorio od stalnog selidbe, došao je na ideju o kući koja se rotira.

Problem? Niko od graditelja i projektanata kojima se obratio nije imao razumevanja za takvu ideju, pa je sve sam sagradio.

Rezultat je kuća smeštena u plodnoj ravnici nedaleko od ušća Vrbasa u Savu, koja se rotira željenom brzinom, a sa njom i pogled: čas na kukuruzne njive, čas na šumu, čas na reku.

"Kuća može da napravi pun krug za 24 sata najsporijom brzinom, dok pri najbržoj rotaciji pravi pun krug za 22 sekunde", objasnio je Kusić.

Drugim rečima, od pogleda na polja do pogleda na reku, ide brže nego što možete da napravite prvu jutarnju kafu.

Pošto se ulaz pomera sa kućom, Kusić je u šali objasnio svojoj ženi da se kuća može okrenuti na drugu stranu ako dođu neželjeni gosti, pa će se ljudi verovatno vratiti tamo odakle su došli.

Čitav projekat je nosio isključivo u glavi, bez ijednog nacrta na papiru. Kada je zbog srčanih problema završio u bolnici, molio je lekara da mu produži život bar za još godinu dana jer, kako je rekao, ako se računar u njegovoj glavi ugasi, niko neće znati kako da nastavi gradnju.

Prema njegovim rečima, gradnja je trajala oko šest godina, mnoge delove je pronašao na otpadu, a mehanizam, prema pisanju medija iz regiona, oslanja se na valjke sa vojnog transportera.

Ideju nije zaštitio patentom, već je odlučio da je podeli sa celim svetom

Kusić kaže da su ga inspirisali pronalazači Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, i da ga je odrastanje u siromašnoj porodici, bez mogućnosti obrazovanja, nateralo da nauči da sam radi stvari.

"Ovo nije inovacija, potrebna je samo volja i znanje, a ja sam imao dovoljno vremena i znanja", rekao je skromno, piše Putni kofer.

Kaže da nije ni patentirao ideju i rado je pokazuje svima koji žele da dođu i zabeleže svaki detalj. A njegova supruga, žena koja je sve započela? Nije želela da komentariše novu kuću. Izgleda da neki stavovi ostaju samo njeni.

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