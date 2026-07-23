Koliko košta nov, uknjižen stan na Ledinama - cena će vas iznenaditi

Visoke cene kirija u Beogradu sve više podstanara, posebno mladih bračnih parova, podstiču da razmišljaju o kupovini sopstvene nekretnine.

Iako mnogi pokušavaju da iskoriste državne pogodnosti poput subvencionisanih stambenih kredita za mlade ili olakšica pri kupovini prve nekretnine za porodice sa malom decom, rast cena stanova mnoge kupce primorava da rešenje traže van užeg centra grada, piše Kurir.

Jedna od lokacija koja je poslednjih godina privukla pažnju kupaca jeste naselje Ledine, koje se prostire na teritoriji beogradskih opština Novi Beograd i Surčin.

Međutim, ni ova lokacija više nije među najjeftinijim opcijama.

Stan na Ledinama 77 kvadrata ponuđen za 231.000 evra

Prema oglasu za prodaju nekretnine, u ovom delu Beograda ponuđen je nov, uknjižen stan površine 77 kvadratnih metara.

Kako se navodi u oglasu, stan se nalazi na trećem spratu nove zgrade sa liftom i sastoji se od:

dnevnog boravka sa trpezarijom i kuhinjom,

dve spavaće sobe,

kupatila,

predsoblja,

velike terase.

Stan poseduje i podno grejanje i klima-uređaj, dok postoji mogućnost dodatne kupovine parking mesta.

Cena ove nekretnine iznosi 231.000 evra, što znači da kvadratni metar košta oko 3.000 evra.

Da li je periferija i dalje povoljnija opcija?

Kupci nekretnina poslednjih godina sve češće biraju periferne delove Beograda zbog nižih cena u odnosu na centralne gradske lokacije.

Ipak, rast tražnje doveo je do toga da i naselja poput Ledina beleže značajan rast cena.

Stručnjaci za nekretnine često ukazuju na razlike između kupovine novogradnje i starogradnje.

Dok stanovi u starim zgradama često zahtevaju dodatna ulaganja, renoviranje i popravke, kod pojedinih novogradnji mogu se pojaviti drugi problemi, poput nedostatka infrastrukture, kanalizacije ili pitanja kvaliteta gradnje.

Kupci moraju dobro da provere nekretninu

Pre donošenja odluke o kupovini stana, stručnjaci savetuju da se detaljno provere svi važni faktori koji mogu uticati na kvalitet života.

To uključuje:

kvalitet gradnje,

legalnost objekta,

dostupnost infrastrukture,

saobraćajnu povezanost,

dodatne troškove održavanja.

Iako periferija Beograda i dalje može biti povoljnija alternativa centru grada, primer Ledina pokazuje da ni te lokacije više nisu garancija niskih cena.

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