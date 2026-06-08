Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 29,37 milijardi evra, što predstavlja nisku vrednost. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 8 u kategoriji "ekstremni strah", još manje u odnosu na jučerašnjih 12.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 4,3 odsto na 1.460,25 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,37 odsto na 521,94 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 4,02 odsto na 58,11 evra, a avalanš (AVAX) za 1,96 odsto na 5,88 evro, piše Tanjug.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) prodaje se danas za 1,5 evra, što je za 3,09 odsto više nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ALLO, MOVE i BANK.

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