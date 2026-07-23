Cene nekretnina u Srbiji poslednjih godina beleže veliki rast, ali tržište nije isto u svim delovima zemlje. Dok kvadrat u Beogradu i Novom Sadu dostiže višestruko veće iznose, u pojedinim manjim gradovima i dalje postoje lokacije gde se stan ili kuća mogu kupiti po znatno pristupačnijim cenama.

Za kupce koji nemaju veliki budžet, ali žele svoju nekretninu, posebnu pažnju privlače gradovi na jugu, istoku i severu Srbije, gde su cene i dalje među najnižima u zemlji.

1. Bujanovac – među najjeftinijim lokacijama u Srbiji

Bujanovac se već godinama nalazi među mestima sa najnižim cenama nekretnina u Srbiji.

Kupci ovde mogu pronaći stanove i kuće po cenama koje su značajno niže nego u većim urbanim centrima. Posebno su povoljne starije kuće i nekretnine koje zahtevaju renoviranje.

Zašto je zanimljiv kupcima:

veoma niske cene kvadrata

mogućnost kupovine kuće za znatno manje novca nego u većim gradovima

dobra opcija za ljude koji rade od kuće ili traže mirniji život

Prema dostupnim analizama tržišta, Bujanovac spada među opštine sa najpovoljnijim cenama stanova u Srbiji.

2. Kikinda – povoljan grad u Vojvodini

Kikinda predstavlja jednu od retkih opcija u Vojvodini gde se još mogu pronaći relativno pristupačne nekretnine.

Za razliku od Novog Sada, gde su cene među najvišima u zemlji, Kikinda nudi mnogo povoljnije stanove i kuće, posebno za porodice koje žele više prostora za manje novca.

Prednosti Kikinde:

miran grad i razvijena infrastruktura

veliki izbor kuća sa dvorištem

niži troškovi života nego u većim centrima

Ova lokacija može biti zanimljiva i ljudima koji žele da kupe kuću za život, vikendicu ili nekretninu za izdavanje.

3. Prokuplje – jedan od najpovoljnijih gradova na jugu Srbije

Prokuplje je još jedna lokacija gde se mogu pronaći nekretnine po cenama znatno nižim nego u velikim gradovima.

Grad ima dobru povezanost sa Nišem, a zbog nižih cena privlači kupce koji žele sopstveni stan bez višedecenijskog kreditnog opterećenja.

Prednosti Prokuplja:

povoljne cene stanova

blizina većeg centra poput Niša

mogućnost kupovine kuće sa dvorištem za relativno mali iznos

Prema analizama tržišta, Prokuplje se nalazi među gradovima sa najnižim cenama stanova u Srbiji.

Koliko novca je potrebno za kupovinu jeftinije nekretnine?

U najpovoljnijim delovima Srbije moguće je pronaći:

manje stanove po cenama ispod proseka velikih gradova

stare kuće koje zahtevaju ulaganje

objekte sa dvorištem za iznose koji su višestruko niži nego u Beogradu

Ipak, najjeftinija nekretnina nije uvek i najbolja kupovina. Pre odluke treba proveriti:

vlasničke papire

legalizaciju objekta

stanje instalacija i krova

udaljenost od posla, škole i infrastrukture

mogućnost buduće prodaje

Da li se isplati kupiti jeftinu nekretninu u manjem gradu?

Za mnoge kupce odgovor može biti potvrdan.

Dok su veliki gradovi postali teško dostupni prosečnim kupcima, manja mesta nude mogućnost da se za isti novac kupi veći prostor, kuća sa dvorištem ili nekretnina koja može kasnije da se renovira i izdaje.

Najveća prednost ovih lokacija jeste što kupac često ne plaća samo kvadrat – već dobija kvalitetniji životni prostor za isti budžet.

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