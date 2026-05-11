Među delatnostima dominiraju finansijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smeštaja i iznosila je 140.632,75 evra bruto, javila je TVCG.



Na listi sledi ostalo monetarno posredovanje sa zaradom od 134.847,49 evra, dok je nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima zabeležila bruto zaradu od 134.427,98 evra.



Među najvećim prijavljenim zaradama našle su se još tri isplate u oblasti ostalog monetarnog posredovanja – 133.594,47, zatim 104.414,55 i 103.011,78 evra.



Na listi najvećih bruto zarada evidentirana je i delatnost putničkih agencija sa 87.570,72 evra, dok su hoteli i sličan smeštaj zabeležili još jednu prijavljenu zaradu od 77.952,98 evra.



Na desetom mestu nalazi se nespecijalizovana trgovina na veliko sa bruto zaradom od 77.027,82 evra.



Iz Poreske uprave naglašavaju da su navedene zarade isplaćene za mart i da se ne radi o iznosima koji su u kontinuitetu isplaćivani tokom 2026. godine.



