Fizička lica koja su u 2025. godini ostvarila dohodak veći od 5.439.096 dinara dužna su da najkasnije do 15. maja na portalu Poreske uprave ePorezi provere podatke u unapred popunjenoj prijavi koju je pripremila Poreska uprava, izvrše eventualne korekcije i podnesu prijavu na obrascu PP GPDG.

U slučajevima kada unapred popunjena prijava nije pripremljena, obveznici su u obavezi da samostalno popune i podnesu prijavu u elektronskom obliku.

"Napominjemo da nepostupanje u propisanom roku povlači prekršajnu odgovornost u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji", navedeno je u saopštenju Poreske uprave.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.