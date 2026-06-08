Poljanica se nalazi na oko 16 kilometara od Bečeja, što ovu lokaciju čini pristupačnom, ali dovoljno udaljenom da obezbedi mir i privatnost.
Veliki plac i puno mogućnosti
Ono što ovu ponudu posebno izdvaja jeste plac površine 1.111 m², koji pruža širok spektar mogućnosti korišćenja.
Budući vlasnik može da ga iskoristi za:
- manji voćnjak
- baštu i organsku proizvodnju
- vikend odmor u prirodi
- ili adaptaciju prostora za poljoprivredne aktivnosti
Prostor je ravan i funkcionalan, što dodatno olakšava planiranje budućih radova.
Kuća sa potencijalom, ali potrebna obnova
Objekat na placu je legalizovan, što je važan preduslov za sigurnu kupovinu i dalji razvoj.
Kuća trenutno zahteva kompletno ili delimično renoviranje, u zavisnosti od ideje novog vlasnika. Ipak, sama struktura predstavlja dobru osnovu za adaptaciju, posebno za one koji žele da urede prostor po sopstvenoj meri.
Mirna lokacija u blizini grada
Poljanica je malo i tiho naselje, ali zahvaljujući blizini Bečeja, omogućava dobru povezanost sa svim potrebnim sadržajima - prodavnicama, školama i zdravstvenim ustanovama.
To je kombinacija koju sve više ljudi traži: mir sela, ali bez potpune izolacije.
Idealno za vikendicu ili novi početak
Zbog cene i veličine placa, ova nekretnina je posebno zanimljiva:
- mladim ljudima koji žele da krenu od nule
- porodicama koje traže vikendicu
- ljubiteljima prirode i baštovanstva
- ili investitorima koji vide potencijal u renoviranju
Cena koja privlači pažnju
U trenutnim tržišnim uslovima, cena od 10.000 € čini ovu ponudu jednom od pristupačnijih opcija za kupovinu kuće sa većim placem u ovom delu Vojvodine.
Iako zahteva ulaganje, potencijal koji nudi čini je zanimljivom prilikom za dugoročan plan.
Mali prostor, velika prilika
Ovakve nekretnine sve ređe se pojavljuju na tržištu - posebno kada su u pitanju legalizovani objekti sa većim placem i pristojnom lokacijom.
Za nekoga ko traži mir, prostor i mogućnost da stvori nešto svoje, Poljanica može biti upravo taj početak.
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