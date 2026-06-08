Poljanica se nalazi na oko 16 kilometara od Bečeja, što ovu lokaciju čini pristupačnom, ali dovoljno udaljenom da obezbedi mir i privatnost.

Veliki plac i puno mogućnosti

Ono što ovu ponudu posebno izdvaja jeste plac površine 1.111 m², koji pruža širok spektar mogućnosti korišćenja.

Budući vlasnik može da ga iskoristi za:

manji voćnjak

baštu i organsku proizvodnju

vikend odmor u prirodi

ili adaptaciju prostora za poljoprivredne aktivnosti

Prostor je ravan i funkcionalan, što dodatno olakšava planiranje budućih radova.

Kuća sa potencijalom, ali potrebna obnova

Objekat na placu je legalizovan, što je važan preduslov za sigurnu kupovinu i dalji razvoj.

Kuća trenutno zahteva kompletno ili delimično renoviranje, u zavisnosti od ideje novog vlasnika. Ipak, sama struktura predstavlja dobru osnovu za adaptaciju, posebno za one koji žele da urede prostor po sopstvenoj meri.

Mirna lokacija u blizini grada

Poljanica je malo i tiho naselje, ali zahvaljujući blizini Bečeja, omogućava dobru povezanost sa svim potrebnim sadržajima - prodavnicama, školama i zdravstvenim ustanovama.

To je kombinacija koju sve više ljudi traži: mir sela, ali bez potpune izolacije.

Idealno za vikendicu ili novi početak

Zbog cene i veličine placa, ova nekretnina je posebno zanimljiva:

mladim ljudima koji žele da krenu od nule

porodicama koje traže vikendicu

ljubiteljima prirode i baštovanstva

ili investitorima koji vide potencijal u renoviranju

Cena koja privlači pažnju

U trenutnim tržišnim uslovima, cena od 10.000 € čini ovu ponudu jednom od pristupačnijih opcija za kupovinu kuće sa većim placem u ovom delu Vojvodine.

Iako zahteva ulaganje, potencijal koji nudi čini je zanimljivom prilikom za dugoročan plan.

Mali prostor, velika prilika

Ovakve nekretnine sve ređe se pojavljuju na tržištu - posebno kada su u pitanju legalizovani objekti sa većim placem i pristojnom lokacijom.

Za nekoga ko traži mir, prostor i mogućnost da stvori nešto svoje, Poljanica može biti upravo taj početak.

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