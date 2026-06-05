Nekretnina se nalazi u selu Orid, udaljenom oko osam kilometara od Šapca, a budućem vlasniku nudi mnogo više od samog stambenog prostora.

Kuća od 100 kvadrata sa garažom i podrumima

Prema informacijama iz oglasa, kuća ima oko 100 kvadratnih metara stambenog prostora. Sastoji se od dnevnog boravka, dve spavaće sobe i kupatila, što je dovoljno za porodični život ili vikend boravak van gradske gužve, prenosi Blic.

U prizemlju se nalaze garaža i dva podruma, koji mogu da posluže za skladištenje, radionicu ili druge potrebe domaćinstva.

Dodatni objekat i veliko imanje

Pored glavne kuće, na placu se nalazi i pomoćni objekat od 40 kvadratnih metara novije gradnje. Budući vlasnici mogu ga koristiti kao letnju kuhinju, radionicu, magacin ili prostor za pokretanje manjeg porodičnog posla.

Posebna prednost ove nekretnine je plac od čak 36 ari. Takva površina pruža brojne mogućnosti – od uzgoja voća i povrća do uređenja prostranog dvorišta ili razvoja seoskog domaćinstva.

Sve više ljudi traži život van grada

Poslednjih godina sve više građana razmatra selidbu iz urbanih sredina u manja mesta. Visoke cene stanova, potreba za više prostora i želja za mirnijim načinom života podstiču interesovanje za kuće u okolini većih gradova.

Upravo zbog toga ovakvi oglasi privlače pažnju kupaca koji za cenu polovnog automobila više klase ili manje garsonjere u većim gradovima mogu da dobiju kuću sa velikim imanjem.

Prilika za porodice i investitore

Blizina Šapca čini ovu nekretninu zanimljivom ne samo porodicama koje žele da žive van grada, već i ljudima koji razmišljaju o investiciji, vikendici ili pokretanju poljoprivredne proizvodnje.

U vremenu kada je kupovina nekretnine za mnoge postala veliki finansijski izazov, ovakve ponude pokazuju da se i dalje mogu pronaći kuće sa velikim placem po cenama koje su do pre nekoliko godina bile nezamislive.

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