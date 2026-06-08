Ilon Mask na putu da postane prvi bilioner na svetu - ulazi u istoriju modernog biznisa

Mask već poseduje 273 milijarde dolara (458 milijardi KM) u akcijama i finansijskim nagradama, zahvaljujući tome što je izvršni direktor kompanije Tesla.

Ako inicijalna javna ponuda akcija njegove kompanije za proizvodnju raketa i veštačku inteligenciju SpaceX sledeće nedelje bude onakva kakva je planirana, njegovo bogatstvo bi moglo da se poveća za 841 milijardu dolara (1,41 bilion ili 1.410 milijardi KM), prenosi CNN.

Njegovo ukupno bogatstvo tada bi poraslo na 1,11 biliona dolara (1,84 biliona ili 1.840 milijardi KM). Sve to zasnovano na samo dve pomenute kompanije.

Međutim, Maskovo bogatstvo uglavnom postoji „na papiru“, a ne u gotovini na bankovnom računu. Njegova vrednost u velikoj meri zavisi od toga kako investitori procenjuju vrednost njegovih kompanija Tesla i SpaceX u budućnosti.

Bilion dolara je iznos koji je gotovo nemoguće potrošiti tokom jednog ljudskog života. Kada bi neko trošio milion dolara svakog sata, trebalo bi mu više od jednog veka da potroši toliki novac.

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