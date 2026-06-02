Američki tehnološki gigant „Alfabetˮ, krovna kompanija „Guglaˮ, saopštio je da planira da prikupi čak 80 milijardi dolara kroz emisiju akcija kako bi finansirao masovnu izgradnju infrastrukture za veštačku inteligenciju (AI).



U zvaničnom saopštenju kompanije navodi se da će prikupljena sredstva biti iskorišćena za „opšte korporativne namene, uključujući kapitalne izdatke za proširenje AI infrastrukture i globalnih računarskih kapacitetaˮ.



Značajan deo ovog finansijskog paketa realizovaće se kroz privatni plasman vredan 10 milijardi dolara, prenosi „Teh krančˮ.



Kupac ovih akcija je globalna holding kompanija „Berkšir Hatavejˮ, na čijem je čelu decenijama bio legendarni investitor Voren Bafet, a koju sada operativno vodi njegov naslednik Greg Ejbel.



„Kompanija beleži snažnu tražnju kompanija i potrošača za svojim AI rešenjima i uslugama, na nivou koji premašuje trenutnu ponuduˮ, istakao je „Alfabetˮ u saopštenju.



Na prošlomesečnoj „Guglovojˮ I/O konferenciji, izvršni direktor Sundar Pičaj izjavio je da kompanija očekuje da će do kraja godine potrošiti između 180 i 190 milijardi dolara na kapitalne izdatke.



„Berkšir Hatevejˮ je pre devet godina počeo agresivno da kupuje akcije „Eplaˮ, što se ispostavilo kao jedna od njihovih najprofitabilnijih investicija u istoriji.



Ulazak u „Alfabetˮ sa 10 milijardi dolara je logičan nastavak te strategije, pošto se ulaže u tehnološkog giganta u trenutku kada on ima jasan plan za dalji masovni rast, prenose mediji, prenosi Tanjug.



