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Onesvestili ste se u autobusu - da li imate pravo na odštetu i koji su uslovi?

Visoke temperature u letnjim mesecima sve češće stvaraju neprijatne, pa i opasne situacije u javnom prevozu. Nesvestica u prepunom autobusu više nije retkost, a jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja jeste - da li putnici u takvim slučajevima imaju pravo na odštetu?

Autor:  Dubravka Jovanović
08.06.2026.10:11
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Onesvestili ste se u autobusu - da li imate pravo na odštetu i koji su uslovi?
Shutterstock | Shutterstock
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Iako se na prvi pogled čini da je u pitanju "viša sila", pravna situacija često nije tako jednostavna.

Kada vrućina postaje odgovornost prevoznika?

Ako putnik izgubi svest u autobusu zbog visokih temperatura, ključno pitanje je da li je prevoznik obezbedio bezbedne uslove vožnje.

Odgovornost može postojati ako:

  • klima uređaj nije radio ili nije bio uključen
  • autobus nije imao adekvatnu ventilaciju
  • prevoznik nije reagovao iako su uslovi postali nepodnošljivi
  • došlo je do propusta u održavanju vozila

U takvim slučajevima, odgovornost može snositi autobuska kompanija, odnosno njeno osiguranje.

Nije svaka nesvestica automatski osnov za odštetu

Stručnjaci upozoravaju da sama činjenica da je nekome pozlilo nije dovoljna za odštetni zahtev.

Da bi putnik imao realnu šansu za naknadu štete, potrebno je da postoji:

  • medicinska dokumentacija (pregled lekara ili hitne pomoći)
  • dokaz o povredi (npr. pad, udarac, potres mozga)
  • jasna veza između uslova u prevozu i zdravstvenog stanja

Bez ovih elemenata, postupak je znatno teži.

Kada vrućina nije „krivica“ prevoznika

Postoje situacije u kojima odgovornost ne postoji, na primer:

  • ekstremne vremenske prilike koje su van kontrole prevoznika
  • zdravstveno stanje putnika (nizak pritisak, srčani problemi, dehidratacija)
  • individualna reakcija organizma

U takvim slučajevima, odšteta često zavisi od konkretnog osiguranja, a ne od krivice prevoznika.

Osiguranje često igra ključnu ulogu

U javnom prevozu obično postoji obavezno osiguranje putnika. Upravo ono može biti izvor naknade u slučaju povrede.

Takođe, putnici koji imaju privatno putno ili zdravstveno osiguranje mogu ostvariti dodatna prava, u zavisnosti od ugovora.

Šta uraditi odmah nakon incidenta?

U ovakvim situacijama najvažnije je reagovati brzo:

  • prijaviti događaj vozaču ili kontroloru
  • zatražiti zapisnik ako postoji
  • pozvati hitnu pomoć ili se javiti lekaru
  • sačuvati kartu ili dokaz o vožnji
  • zabeležiti kontakt svedoka ako ih ima

Ovi koraci kasnije mogu biti presudni za eventualni zahtev za odštetu.

Letnje vrućine i javni prevoz - sve veći problem

Svake godine tokom toplotnih talasa raste broj slučajeva nesvestice u autobusima, tramvajima i vozovima. Stručnjaci upozoravaju da kombinacija visokih temperatura, gužve i loše ventilacije može biti opasna, posebno za starije osobe i hronične bolesnike.

Zato se sve češće postavlja pitanje ne samo odgovornosti, već i standarda javnog prevoza u letnjim mesecima.

Da li imate pravo na odštetu?

Odgovor je: moguće je, ali zavisi od slučaja do slučaja.

Ako se dokaže da je do incidenta došlo zbog propusta prevoznika, putnici mogu imati osnov za naknadu štete. Ako je uzrok zdravstveno stanje ili ekstremna vrućina bez propusta, pravo na odštetu je znatno teže ostvarivo.

U svakom slučaju, ključ je u dokazima i brzoj reakciji.

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Srbija Odšteta Javni prevoz Autobus povreda

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