Najskuplji stan u Srbiji prodat je po ceni od 1,8 miliona evra, 15.298 evra na teritoriji beogradske opštine Savski venac, a najskuplja kuća prodata je u istoj opštini za 3,8 miliona evra, piše Bizlife.

Najskuplji poslovni prostor

U godišnjem izveštaju RGZ o stanju na tržištu nepokretnosti piše da je najskuplji kvadrat poslovnog prostora prometovan na teritoriji beogradske opštine Stari grad za 8.974 evra, a najviša postignuta cena poslovnog prostora je 2,8 miliona evra.

Najskuplje zemljište

Za najskuplje poljoprivredno zemljište u Srbiji u 2025. godini izdvojeno je 5,9 miliona evra na teritoriji opštine Šid.

Vrednost tržišta nepokretnosti iznosila je rekordnih 8,1 milijardu evra, što predstavlja rast od 8,6 odsto u odnosu na 2024. godinu, dok je broj kupoprodajnih ugovora 129.185, što je povećanje od 1,8 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Tržište stanova zabeležilo je porast aktivnosti u odnosu na 2024. godinu, mereno rastom broja kupoprodajnih ugovora od 5,5 odsto i rastom vrednosti tržišta od 17,4 odsto.

Najskuplja garaža

Osim stanova, tržišna vrednost garažnih prostora porasla je za 17,3 odsto, uz smanjenje broja ugovora od 4,8 odsto. Za najskuplju garažu dato je 66.000 evra. Od svih segmenata, jedino je tržište poljoprivrednog zemljišta zabeležilo smanjenje broja ugovora (10,8 odsto), kao i smanjenje vrednosti tržišta (14,1 odsto).

Najveći deo ukupne vrednosti prometa na tržištu nepokretnosti investiran je u stanove, sa iznosom od 4,8 milijardi evra i udelom od 60 odsto ukupno prometovane vrednosti.

Grad Beograd dominira u ukupnoj vrednosti prometovanih stanova na nivou Srbije, sa udelom od 53 odsto.

Kreditno finansiranje zabeleženo je u 14 odsto ugovora o prometu nepokretnosti što predstavlja porast od četiri procentna poena u odnosu na prošlu godinu.

Prosečna cena stanova u 2025. godini u Srbiji iznosila je 89.977 evra, a prosečna cena kuća je bila 38.530 evra.

