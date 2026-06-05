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Objavljene nove cene goriva u Srbiji

Vozače u Srbiji ove nedelje neće sačekati promene na pumpama. Cene goriva ostaju iste i važiće do petka, 12. juna 2026. godine.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.12:51
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Objavljene nove cene goriva u Srbiji
Shutterstock/ANDY RELY
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Od danas u 15 časova maksimalna maloprodajna cena goriva iznosi:

  • Evrodizel - 222 dinara po litru
  • Benzin BMB 95 - 196 dinara po litru

Ove cene biće na snazi narednih sedam dana, do sledećeg petka kada se očekuje novo usklađivanje.

Kako su se kretale cene prethodnih nedelja?

Tržište goriva u Srbiji poslednjih nedelja beleži manje oscilacije, bez većih skokova.

Sredinom maja litar evrodizela koštao je 223 dinara, dok je cena benzina iznosila 191 dinar.

Nedelju dana kasnije usledilo je poskupljenje, pa je dizel dostigao 225 dinara po litru, a benzin 193 dinara.

Krajem maja došlo je do korekcije cena. Dizel je pojeftinio na 222 dinara, dok je benzin poskupeo na 196 dinara po litru, gde se zadržao i ove nedelje.

Šta utiče na cene goriva?

Kretanja na svetskom tržištu nafte tokom protekle sedmice bila su relativno mirna. Cene sirove nafte i naftnih derivata oscilirale su u uskom rasponu, bez većih poremećaja koji bi mogli da izazovu značajnije promene na domaćem tržištu.

Zbog toga su nadležni i ove nedelje zadržali postojeće maloprodajne cene goriva, pa vozači za sada mogu da računaju na stabilne iznose na benzinskim pumpama širom Srbije.

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Srbija gorivo cene

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