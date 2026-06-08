Ono što je započelo kao pokušaj da obnovi stari vinski podrum, pretvorilo se u dugogodišnje učenje i potpuno novi životni pravac.

"Nisam znao ništa o zemlji, ali sam morao da počnem"

Vinko Šarkanji je završio studije turističkog menadžmenta i godinama putovao, ne planirajući da se bavi građevinom. Međutim, kada je odlučio da obnovi porodični podrum u Baranji, naišao je na problem - nije mogao da pronađe majstore koji rade tradicionalnom zemljanom tehnikom.

"Hteo sam da obnovim podrum u izvornom obliku, ali tada nisam znao ništa o gradnji zemljom. Nisam mogao da nađem majstore, pa sam slučajno dobio knjigu o toj temi i tako sam počeo da učim sam", ispričao je Šarkanji, piše HRT.

Kako kaže, u to vreme informacija na internetu gotovo da nije bilo, pa je sve učio kroz praksu.

Susret koji je promenio sve

Ključni trenutak dogodio se kada je upoznao Draganu Kojičić, stručnjakinju za zemljanu arhitekturu koja je školovana u Francuskoj.

"Krenuo sam na radionice da učim, u početku sam više pomagao i kuvao, ali vremenom sam i sam počeo da vodim obuke", rekao je on.

Taj susret ga je uveo u svet tradicionalne gradnje i otvorio mu potpuno novu karijeru.

Svaka kuća ima svoju priču

Šarkanji danas procenjuje stanje starih zemljanih kuća širom regiona, posebno u Panonskom basenu – Slavoniji, Baranji, Vojvodini i Mađarskoj.

Kaže da se svaka kuća mora posmatrati pojedinačno.

"Prvo gledam da li je kuća oštećena od vode, u kakvom je stanju krov, da li postoje pukotine i kakvi su temelji. To je ključno da bi se znalo da li se obnova isplati", objašnjava on.

Dodaje da su kuće nekada bile kvalitetnije građene kada su vlasnici imali više novca i bolju dostupnost majstora.

Povratak prirodnim materijalima

U svom radu koristi isključivo prirodne materijale - zemlju, pesak i slamu.

"Cement nije dobro rešenje za ove kuće. S vremenom počinje da se raspada. Prirodni materijali bolje „dišu“ i trajniji su", kaže Šarkanji.

Zemljane kuće, kako objašnjava, nisu samo stare građevine, već sistemi koji funkcionišu u skladu sa prirodom.

Kuća koja diše i miriše na prirodu

Jednu staru porodičnu kuću, drvenu klet od pradede, obnovio je isključivo prirodnim materijalima.

Ljudi, kaže, često imaju pogrešnu predstavu o zemlji kao građevinskom materijalu.

"Mnogi misle da se zemlja raspada, ali uz pravu tehniku ona izgleda kao obična malterisana kuća. Može da se boji, dodaju se pigmenti, a prostor je prijatan i zdrav za život", objašnjava on.

Povratak staroj mudrosti

Priča o Vinku Šarkanji pokazuje kako se stare tehnike ponovo vraćaju u savremeni svet.

Zemljane kuće nisu samo deo prošlosti, već i potencijal budućnosti - posebno u vremenu kada se sve više govori o održivoj gradnji i prirodnim materijalima.

U vremenu brzih rešenja i modernih materijala, ova priča podseća da ponekad upravo ono najstarije može biti i najtrajnije.

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