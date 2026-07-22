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Srbija

Srpski radnici prevareni - radili na Jadranu bez dozvola, ostali bez posla i bez para

Grupa od oko 40 sezonaca iz Srbije tvrdi da je ostala bez plata nakon rada u Hrvatskoj. Evo šta radnici moraju da provere pre odlaska u inostranstvo.

 

Autor:  Dubravka Jovanović
22.07.2026.13:04
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Srpski radnici prevareni - radili na Jadranu bez dozvola, ostali bez posla i bez para
Hananeko_Studio/shutterstock.com
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Međutim, za grupu od oko 40 sezonaca ova sezona završila se mnogo ranije nego što su očekivali – bez isplaćenih zarada, bez završenih radnih dozvola i sa povratkom kući.

Kako prenosi hrvatski "Jutarnji list", pozivajući se na svedočenje jednog od radnika, sezonski radnici iz Srbije bili su angažovani u ugostiteljskim objektima jednog poslodavca na hrvatskoj obali.

Poslodavac obećao papire, radnici počeli da rade

Prema svedočenju jednog od sezonaca, radnici su dokumentaciju za radne dozvole predali još u aprilu.

Iako dozvole, kako navode, tada još nisu bile izdate, na posao su krenuli uz obećanja da će administrativni postupak uskoro biti završen.

Radnici su u početku pripremali lokale za početak sezone, a zatim su počeli redovno da rade u restoranima.

Kako tvrde, verovali su da će problem sa papirima biti brzo rešen.

Inspekcija zatvorila objekat, radnici morali da odu

Krajem juna u jedan od restorana stigla je kontrola.

Prema navodima radnika, objekat su obišle sanitarna, poreska i turistička inspekcija.

Nakon nadzora restoran je zatvoren, a kazne su, kako tvrde zaposleni, izrečene i vlasniku i radnicima koji su radili bez potrebnih dozvola.

Posle toga, sezoncima je rečeno da napuste Hrvatsku dok se ne reši pitanje dokumentacije.

Mesec dana rada, a plata nije stigla

Radnici su se početkom jula vratili u Srbiju.

Jedan od njih tvrdi da im je obećano da će biti ponovo pozvani kada se problem reši, ali do toga nije došlo.

Najveći problem, kako navodi, ostao je neisplaćeni novac za rad.

"Tražio sam samo svoju zaradu, ali sam na kraju odustao i od toga", rekao je anonimni kuvar za „Jutarnji list“.

On tvrdi da se ukupna šteta za oko 40 radnika meri desetinama hiljada evra.

Dodaje i da je prethodnih osam sezona radio u Hrvatskoj bez problema, zbog čega je želeo da upozori druge radnike koji planiraju sezonski odlazak.

Vlasnik odbacuje optužbe

Vlasnik ugostiteljskih objekata odbacio je optužbe radnika.

Kako je izjavio za medije, tvrdnje zaposlenih nisu tačne i nije želeo dodatno da ih komentariše.

Stručnjaci upozoravaju: Ne počinjite rad bez papira

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje zaštite sezonskih radnika koji odlaze u inostranstvo.

Stručnjaci godinama upozoravaju da radnici pre odlaska moraju da provere nekoliko stvari:

  • da li je radna dozvola zaista izdata,

  • da li postoji potpisan ugovor o radu,

  • ko je tačno poslodavac,

  • kolika je plata i kada se isplaćuje,

  • šta piše u uslovima smeštaja i rada.

Usmena obećanja mogu biti rizična, posebno kada radnik već ode u drugu državu i zavisi od poslodavca.

Hrvatska i dalje privlači veliki broj sezonaca

Uprkos ovakvim slučajevima, interesovanje radnika iz Srbije za sezonske poslove u Hrvatskoj i dalje je veliko.

Razlog su uglavnom veće zarade u turizmu i ugostiteljstvu, kao i mogućnost da se za nekoliko meseci zaradi više nego na mnogim poslovima tokom cele godine u Srbiji.

Ipak, stručnjaci poručuju da je najvažnije jedno – nikada ne počinjati posao u inostranstvu samo na osnovu obećanja. Papiri i ugovor su prva zaštita radnika.

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Novac posao Hrvatska zarada Jadran

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