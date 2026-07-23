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Traže ljude da testiraju vodene tobogane, a plata je čak 34.000 evra - posao iz snova postoji, ali nije za svakoga

Jedan student iz Nemačke zaradio je 34.000 evra za šest meseci testirajući vodene tobogane u poznatim turističkim destinacijama. Evo kako izgleda ovaj neobičan posao.

Autor:  Dubravka Jovanović
23.07.2026.08:38
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Traže ljude da testiraju vodene tobogane, a plata je čak 34.000 evra - posao iz snova postoji, ali nije za svakoga
Andrii Iemelianenko/shutterstock.com
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Neobični, ali odlično plaćeni privremeni poslovi sve više privlače pažnju mladih koji traže alternativu klasičnom radu u kancelariji. Iako na prvi pogled deluju kao marketinški trik ili posao iz snova, pojedini oglasi zaista nude priliku za zaradu koja višestruko premašuje prosečne sezonske ili studentske prihode, piše Dnevno.

Jedan od najzanimljivijih primera dolazi iz Nemačke, gde je student dobio priliku da radi kao zvanični tester atrakcija u vodenim parkovima poznatog turističkog resorta „Splash-World“.

Šest meseci putovanja i testiranja vodenih atrakcija

Njegov posao podrazumevao je šestomesečno putovanje kroz popularne turističke destinacije poput Egipta, Turske i Majorke, gde je isprobavao vodene tobogane, bazene i druge atrakcije namenjene posetiocima.

Pored samog testiranja, bio je u obavezi da detaljno dokumentuje svoje utiske i iskustva kako bi resort prikupljene informacije iskoristio za unapređenje usluge i promociju svojih turističkih sadržaja.

Za ovaj angažman student je zaradio čak 34.000 evra, što je iznos koji značajno premašuje zaradu većine sezonskih i studentskih poslova.

Visoka zarada, ali posao nije stalan

Iako cifra zvuči primamljivo, stručnjaci upozoravaju da se ne radi o redovnoj plati, već o honoraru za vremenski ograničen projekat.

U ovu naknadu bili su uključeni i troškovi putovanja, pa se ovakav angažman ne može smatrati trajnim zaposlenjem niti sigurnim izvorom prihoda.

Mladi sve više traže neobične poslove

Prema podacima nemačke Savezne agencije za zapošljavanje, među mladima raste interesovanje za nesvakidašnja zanimanja, dok klasični kancelarijski poslovi postaju sve manje privlačni.

Ipak, ovakve prilike pojavljuju se veoma retko, a konkurencija za svako slobodno mesto je izuzetno velika.

Moguće je novo zapošljavanje

Iz resorta nisu isključili mogućnost da u budućnosti ponovo raspišu konkurs za testere vodenih atrakcija, kada bude pokrenut novi ciklus testiranja.

Za one koji sanjaju o poslu koji podrazumeva putovanja, zabavu i dobru zaradu, ovakve prilike zaista postoje. Međutim, potrebno je mnogo strpljenja, fleksibilnosti i spremnosti da se iskoristi retka šansa kada se pojavi.

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