Keramičari su već nekoliko godina među najplaćenijim zanatlijama. Zbog velike potražnje i manjka kvalifikovanih majstora, iskusni keramičari mogu da zarade između 1.500 i 2.500 evra mesečno, dok oni koji rade privatno ili imaju sopstveni posao često ostvaruju i veća primanja.

Posebno su traženi majstori koji rade adaptacije stanova, kupatila i poslovnih prostora, jer se kvalitetan radnik danas teško pronalazi i često ima poslove zakazane mesecima unapred.

Slična situacija je i sa električarima i vodoinstalaterima. Kvalitetni majstori imaju pune rasporede, a njihove mesečne zarade uglavnom se kreću od 1.200 do 2.000 evra. Oni koji rade privatno i imaju veliki broj klijenata mogu da zarade i značajno više.

Za dobru platu nije uvek potrebna diploma: Iskustvo i veština postaju najvažniji

Među najplaćenijim zanimanjima bez fakulteta nalaze se i profesionalni vozači kamiona. Vozači sa C i E kategorijom, posebno oni koji rade međunarodni transport, često imaju plate od 2.000 do 3.000 evra mesečno. Zarada zavisi od relacija, broja dana provedenih na putu i kompanije za koju rade.

Sve traženiji su i CNC operateri i programeri mašina. Razvoj industrije i proizvodnje doveo je do velike potražnje za radnicima koji znaju da upravljaju savremenim mašinama. Početne plate kreću se oko 1.000 evra, dok iskusni radnici mogu da zarađuju od 1.500 do 2.000 evra, posebno u kompanijama koje rade za inostrano tržište.

Kvalifikovani zavarivači takođe spadaju među najtraženije radnike. U Srbiji njihove zarade mogu da dostignu od 1.500 do 2.500 evra, dok su primanja u inostranstvu često još veća.

Sa sve većim brojem klima uređaja u domaćinstvima raste i potražnja za monterima i serviserima. Tokom letnje sezone, kada su velike vrućine, iskusni majstori mogu da ostvare veoma dobre prihode, posebno ako rade samostalno.

Dobro mogu da zarade i frizeri, automehaničari i drugi uslužni radnici koji imaju izgrađenu bazu mušterija. Uspešni frizeri sa stalnim klijentima, kao i automehaničari koji rade privatno, često ostvaruju mesečna primanja od 1.500 do 2.500 evra.

Zanimanje koje je poslednjih godina postalo veoma popularno jeste i dispečer u međunarodnom transportu. Za ovaj posao uglavnom nije potrebna fakultetska diploma, ali su važni poznavanje engleskog jezika, rad na računaru i dobre organizacione sposobnosti. Plate se kreću od oko 1.200 do 2.500 evra, u zavisnosti od iskustva i obima posla.

Stručnjaci ocenjuju da je glavni razlog za visoke zarade u ovim oblastima nedostatak radnika. Veliki broj zanatlija i stručnih radnika otišao je u inostranstvo, dok se mlađe generacije sve ređe odlučuju za zanate.

Majstori, vozači i tehničari sve traženiji: Zarade prelaze i 2.000 evra

Istovremeno, građevinski radovi, renoviranja, industrija i transport održavaju veliku potražnju, pa poslodavci moraju da nude bolje uslove kako bi privukli i zadržali radnike.

Kod ovih zanimanja diploma često nije presudna. Mnogo važniji su iskustvo, kvalitet rada, pouzdanost i preporuke zadovoljnih klijenata.

Najplaćenija zanimanja bez fakulteta danas su:

- Vozač kamiona u međunarodnom transportu - 2.000 do 3.000 evra;

- Keramičar - 1.500 do 2.500 evra;

- Zavarivač - 1.500 do 2.500 evra,

- Dispečer u transportu - 1.200 do 2.500 evra,

- Električar - 1.200 do 2.000 evra,

- Vodoinstalater - 1.200 do 2.000 evra,

- CNC operater - 1.000 do 2.000 evra,

- Frizer sa stalnim klijentima - 1.500 do 2.500 evra i,

- Automehaničar - 1.500 do 2.500 evra.

Tržište rada se menja, a sve je jasnije da visoka zarada više nije rezervisana samo za one sa fakultetskom diplomom. U mnogim slučajevima, dobar zanat, iskustvo i kvalitetan rad mogu da donesu prihod koji je veći od prosečne plate u Srbiji.

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