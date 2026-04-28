Na Jutjub kanalu "Na hrvatskim cestama", autor snimka je detaljno i uz pažljivo sakupljanje dodataka opisao koji sve putevi se grade u našoj zemlji.

"Danas prolazimo kroz najznačajnije putne projekte koji su u toku u nama susednoj Srbiji. Teško je izdvojiti najveći i najznačajniji projekat, jer su u toku gradnje raznih autoputeva i brzih saobrćajnica. Zato krećemo od severa ka jugu"; rekao je autor snimka.

On kaže da je na samom severozapadnom kraju Vojvodine u toku izgradnja prve deonice nove brze saobraćajnice, od mađarske granice do Sombora, u dužini od oko 20 kilometara, da bi vremenom bila produ\ena do rumunske granice. U Srbiji je ovaj projekat poznat pod nazivom "Osmeh Vojvodine".

"Područje Novog Sada je trenutno jedno od najznačajnijih gradilišta i saobraćajnih projekata u Srbiji", navodi dalje autor snimka. On napominje da je u toku i gradnja Fruškogorskog koridora, u dužini od 47,7 kilometara, i na njega se nadovezuje već izgrađeni autoput do Šapca i brza saobraćajnica do Loznice.

Autor ističe da je jedan od najvažnijih delova gradnje tunel "Iriški venac", koji prolazi kroz Frušku goru. Dug je 3,5 kilometara, i po završetku radova postaće najduži tunel u Srbiji. Zatim, tu je i gradnja petog novosadskog mosta, u dužini od 1.675 metara. Između ostalog, autor navodi i da je u toku gradnja puta između Beograda i Zrenjanjina i Zrenjanina i Novog Sada.

Među obimnim radovima navedena je i gradnja brze saobraćajnice Slepčević - Badovinci, kao važna nova veza sa Bosnom i Hercegovinom.

Autor opisuje i gradnju Dunavskog koridora na istoku Srbije, do Golupca, u dužini od 67 kilometara.

"Na njoj se nalazi 52 mosta, vijadukata i nadvožnjaka, 5 čvorova i 16 kružnih tokova", objašnjava autor snimka, kao i da je trenutno završeno oko 36 kilometara.

Što se tiče Šumadije, u toku je gradnja obilaznice oko Kragujevca, kao brza saobraćajnica sa četiri trake. Gradnja je podeljena na tri faze i sve su u toku.

"Po planu, oblizanica će biti spojena sa Moravskim koridorom, jednim od najvećih projekata u u zemlji. Izgradnja je u toku duž svih 47 kilometara", govori autor.

