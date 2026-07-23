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Šef zbog greške od 6 evra želi radniku da skine deo plate - radnici mu odmah rekli što nikako ne sme da uradi

Radnik iz Hrvatske tvrdi da mu je poslodavac najavio odbitak od plate zbog greške vredne nekoliko evra. Evo šta zakon kaže o umanjenju zarade.

Autor:  Dubravka Jovanović
23.07.2026.10:12
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Šef zbog greške od 6 evra želi radniku da skine deo plate - radnici mu odmah rekli što nikako ne sme da uradi
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Pitanje da li poslodavac sme da odbije deo plate radniku zbog greške često izaziva nedoumice među zaposlenima.

Posebno su sporne situacije kada se radi o manjim propustima koji nisu izazvali veliku finansijsku štetu, ali poslodavac ipak želi da radnika finansijski kazni, piše Dnevno.

Jedan takav slučaj iz Hrvatske pokrenuo je raspravu među zaposlenima nakon što je radnik na internetu zatražio savet jer mu je, kako tvrdi, nadređeni najavio umanjenje naredne plate zbog greške koja je firmu koštala svega nekoliko evra.

Greška od 6 do 7 evra, a odbitak višestruko veći

Radnik je na forumu Reddit objasnio da je njegov propust napravio štetu od oko 6 do 7 evra, ali da mu je poslodavac najavio da će mu od sledeće plate odbiti višestruko veći iznos.

Kako je naveo, deo novca trebalo je da bude naplaćen kao „destimulacija“, a deo kao nadoknada nastalog troška.

Problem je, kako tvrdi, nastao jer nije dao pisanu saglasnost za takav postupak.

„Da li poslodavac ima pravo da skine radniku deo primanja zbog greške? Nisam potpisao nikakvu saglasnost, a koliko vidim, zakon me štiti“, napisao je radnik tražeći iskustva drugih zaposlenih.

Radnici savetovali oprez

Objava je brzo privukla veliki broj komentara, a mnogi korisnici su savetovali radniku da ne potpisuje nikakve dokumente kojima bi prihvatio umanjenje plate.

Pojedini su naveli da bi, ukoliko poslodavac zaista izvrši odbitak od zarade, slučaj trebalo prijaviti nadležnoj inspekciji.

„Ne može samovoljno da ti skine novac sa plate. To može jedino uz tvoju saglasnost ili kroz odgovarajući pravni postupak“, naveo je jedan korisnik u raspravi.

Drugi su upozorili radnika da ne pristaje na sporazume kojima bi se odrekao dela svojih primanja.

Razlika između plate i stimulacije

U raspravi se otvorilo i pitanje razlike između osnovne zarade i dodatnih pogodnosti koje neke firme isplaćuju zaposlenima.

Korisnici su istakli da poslodavac može da odluči da ne isplati stimulaciju ukoliko ona nije ugovoreni i garantovani deo zarade.

Međutim, osnovna plata i dogovorena primanja ne mogu se jednostavno umanjivati bez odgovarajuće procedure.

„Stimulacija nije isto što i plata. Ako je deo primanja garantovan ugovorom, poslodavac ne može samostalno da ga umanji“, naveli su učesnici rasprave.

Mnogi mu savetovali promenu posla

Deo komentatora smatrao je da je problem veći od samog iznosa novca.

Kako su naveli, činjenica da se spor vodi oko nekoliko evra može ukazivati na loš odnos između zaposlenog i poslodavca.

„Ako zbog nekoliko evra dolazi do ovakvog odnosa, možda je vreme razmišljati o drugom poslu“, jedan je od komentara.

Drugi korisnici savetovali su radniku da sačuva svu komunikaciju sa poslodavcem i dokumentaciju, posebno ukoliko dođe do stvarnog umanjenja plate.

Šta zaposleni treba da znaju

Stručnjaci za radno pravo ukazuju da su pitanja naknade štete i odgovornosti zaposlenih regulisana zakonima i ugovorima o radu.

U slučaju spora, važno je sačuvati dokaze, uključujući mejlove, obračune zarade i svu pisanu komunikaciju sa poslodavcem.

Bez obzira na okolnosti, poslodavac ne bi trebalo samovoljno da kažnjava zaposlenog tako što će jednostrano umanjiti njegovu platu.

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Novac Hrvatska radnik

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