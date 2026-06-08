Neizvesnost koja vlada na tržištu energenata zbog blokade Ormuskog moreuza i problemi u transportu sirovina neophodnih za proizvodnju građevinskog materijala od početka ove godine digli su cene pojedinih materijala za gradnju i do 30 odsto. I baš iz razloga što proizvođači poskupljenje pojedinih materijala pravdaju cenama naftnih derivata. Cene građevinskog materijala na stovarištima menjaju se iz nedelje u nedelju, odnosno od petka do petka.

Dodatan pritisak na cene materijala za gradnju vrši i nedostatak sirovina uzrokovan blokadom transporta kroz Ormuski moreuz, a na rast cene utiče i velika potražnja koju podstiče i zahuktavanje radova na gradilištu međunarodne izložbe.

Cene veće do 30 odsto

Kako ističe Vanja Jakovljević sa "Stovarišta Jakovljević" u Zemunu pojedini građevinski materijali od početka godine poskupeli su i do 30 procenata.

- Najviše su porasle cene hidroizolacije, poput stiropora, za 30 odsto. Proizvodi od gvožđa, armatura, žice i ekseri poskupeli su oko 15 procenata. Cene opekarije, giter blokova, klima blokova i cigle za koko pet odsto, a za isti porcenat je poskupeo i cement čija cena je po toni porasla za 7 evra. Krovnim pokrivačima cena je povaćana oko tri odsto, dok su praškasti materijali, lepkovi, malteri... poskupeli za par procenata - kaže Vanja Jakovljević za Kurir.

Poskupljenje na stovarištima u procentima:

Hidroizolacija (stiropor i stirodur) - 30 odsto

Gvožđe, armatura, ekseri i žica - 15 do 20 odsto

Cement - oko 5 odsto

Opekarija (giter blokovi, klima (termo) blokovi - oko 5 odsto

Krovni pokrivači (crep) - 3 odsto

Praškasti materijali (lepkovi, malteri) - 2 odsto

Manjak radne snage

Ona dodaje da pored cena naftnih derivata i manjka sirovaina na tržištu na rast cena građevisnkog materijala na stovarištima utiče i manjak radne snage.

- Zbog manjka radne snage moramo da povećavamo plate, a zbog rasta troškova moramo da povećavamo cene materijala što utiče na cenu kvadrata. Sa druge strane zbog visokih cena potražnja za materijalima za gradnju opada jer ljudi staju sa gradnjom i čekaju da vide šta će se desiti sa cenama naftnih derivata. Otežana nam je i nabavka robe zbog nedostatka materijala na tržištu jer se dosta robe i izvozi - objašnjava ona.

Brojke:

50% iznosi carina na uvoz cementa i sličnih materijala preko ugovorenih kvota

421.094 tona je ukupan obim tarifnih kvota za bescarinski uvoz građevinskog materijala

Ograničenje uvoza

Uticaj na cene ima i ograničenje uvoza pojedinih proizvoda na period od januara do jula ove godine donošenjem Uredbe o uvodenju privremene mere za obezbeđenje ekonomske stabilnosti industrija od strateške važnosti za ekonomiju zemlje.

Uredba obuhvata pet grupa proizvoda: portland cement, toplo valjane i hladno valjane proizvode od čelika, rebrasti betonski čelik, toplo valjanu žicu u koturu i rebrasti betonski čelik u šipkama.

Trenutno na tržištu vlada nestašica gips kartonskih ploča, materijala koji je u širokoj upotrebi za izradu pregradnih zidova, spuštene plafone, oblaganje starih zidova i izradu dekorativnih elemenata.

Iako postoje realni razlozi za poskupljenje građevinskog materijala, nije isključeno da proizvođači i disrtibuteri korste priliku da podignu cene i nekih vrsta robe za gradnju za šta nema realnog opravdanja.

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