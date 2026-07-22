Kako smanjiti račun za struju? Serviseri otkrivaju na koliko stepeni treba podesiti bojler

U zavisnosti od veličine bojlera, broja članova domaćinstva i navika u potrošnji, zagrevanje vode može predstavljati značajan deo ukupne potrošnje električne energije. Jedna od najčešćih grešaka jeste držanje termostata na maksimalnoj temperaturi.

Na koliko stepeni treba podesiti bojler?

Serviseri preporučuju da temperatura vode u bojleru bude između 55 i 60 stepeni, jer je to najbolji odnos između potrošnje električne energije, udobnosti i bezbednosti.

Kada je bojler podešen na 70 ili 80 stepeni, voda se više zagreva nego što je većini domaćinstava potrebno, a uređaj troši dodatnu energiju kako bi neprekidno održavao tako visoku temperaturu.

Ipak, temperatura ne bi trebalo da bude ni preniska, jer to može povećati rizik od razvoja bakterije Legionella u rezervoaru.

Kamenac povećava potrošnju

Još jedan čest razlog veće potrošnje jeste kamenac na grejaču.

U područjima sa tvrdom vodom naslage kamenca otežavaju prenos toplote, produžavaju vreme zagrevanja vode i dodatno opterećuju grejač.

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Redovan servis i čišćenje bojlera mogu doprineti efikasnijem radu uređaja i produžiti njegov vek trajanja.

Koristite jeftiniju tarifu

Ako imate dvotarifno brojilo, deo troškova možete smanjiti zagrevanjem vode tokom perioda niže tarife.

Vremenski programator može pomoći da bojler radi onda kada je električna energija jeftinija, pa ista količina potrošene struje može koštati manje.

Isključite bojler kada niste kod kuće

Ako nekoliko dana nećete koristiti toplu vodu, nema potrebe da bojler neprekidno održava temperaturu.

Isključivanjem uređaja tokom dužeg odsustva možete izbeći nepotrebnu potrošnju električne energije.

Male navike donose najveću uštedu

Na račun za struju utiče i količina potrošene tople vode.

Kraće tuširanje, štedljiva tuš-ručka i popravka slavine koja curi mogu smanjiti količinu vode koju bojler mora ponovo da zagreje.

Star bojler troši više

Moderni bojleri imaju kvalitetniju toplotnu izolaciju i duže zadržavaju temperaturu vode.

Ako je bojler star više decenija, često se kvari ili brzo gubi toplotu, možda je vreme da razmislite o zameni, jer novi uređaj dugoročno može doprineti manjoj potrošnji električne energije.

Ne postoji jedno rešenje koje će preko noći prepoloviti račun za struju, ali pravilno podešavanje temperature na 55 do 60 stepeni, redovno održavanje, korišćenje niže tarife i racionalnija potrošnja tople vode mogu zajedno doneti primetnu uštedu, piše Kamatica.

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