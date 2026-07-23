Godinama je u modnoj industriji postojao problem o kojem se malo govorilo - šta se dešava sa odećom koja se ne proda.

Sezonske kolekcije koje ostanu u magacinima, povraćaji iz internet prodaje i komadi koji više nisu aktuelni često su završavali kao otpad. Evropska unija sada želi da stane na put takvoj praksi i uvodi nova pravila koja menjaju način na koji će veliki trgovci upravljati viškom robe.

Prema novim pravilima, velike kompanije više neće smeti da uništavaju neprodatu odeću, obuću i modne dodatke. Umesto toga, moraće da pronađu način da proizvode ponovo uvedu u upotrebu, kroz prodaju sa popustom, donacije ili preradu.

Milioni tona tekstila završavaju kao otpad

Tekstilni otpad postao je jedan od velikih problema savremene modne industrije. Prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu, u Evropskoj uniji se godišnje generiše više miliona tona tekstilnog otpada, dok se veliki deo odeće koristi veoma kratko pre nego što završi kao otpad.

Procene pokazuju da prosečan stanovnik Evropske unije baci oko 12 kilograma tekstila godišnje. Problem dodatno povećavaju brza moda, stalna promena kolekcija i proizvodnja velikih količina odeće koja ne pronađe kupca.

Šta se menja za velike modne lance?

Nova pravila najviše će pogoditi velike kompanije koje posluju na evropskom tržištu. Veliki trgovci više neće moći da višak garderobe jednostavno unište kada se sezona završi ili kada proizvod ne pronađe kupca.

Umesto toga, moraće da:

- ponude odeću po sniženim cenama,

- pronađu nove kanale prodaje,

- doniraju proizvode,

- omoguće ponovnu upotrebu ili reciklažu.

Cilj Evropske unije je da se smanji količina otpada i produži životni vek odeće.

Da li će garderoba pojeftiniti?

Jedno od glavnih pitanja za kupce jeste da li će nova pravila doneti niže cene. Stručnjaci smatraju da bi deo robe mogao češće da završava na rasprodajama, jer trgovci više neće moći da uklone neprodatu garderobu iz sistema.

To bi moglo da znači:

- više sezonskih akcija,

- veći broj outlet ponuda,

- više popusta na stare kolekcije.

Ipak, nije izvesno da će sva odeća automatski pojeftiniti, jer će kompanije morati da pronađu način da pokriju nove troškove.

Velika promena za modne kompanije

Nova pravila teraju modne brendove da promene način poslovanja. Umesto proizvodnje velikih količina odeće koja možda neće biti prodata, kompanije će morati pažljivije da planiraju proizvodnju.

U budućnosti se očekuje veći fokus na:

- proizvodnju prema potražnji,

- reciklažu materijala,

- popravku odeće,

- ponovnu prodaju korišćenih proizvoda.

Evropska unija želi da promeni model "proizvedi - prodaj - baci" i uvede održiviji sistem.

Postoje i izuzeci

Nova pravila neće važiti u svim slučajevima.

Uništavanje odeće i obuće biće dozvoljeno ako je proizvod:

- oštećen,

- nebezbedan,

- predstavlja rizik po zdravlje,

- ne može da se koristi ili popravi.

Nova pravila EU neće preko noći rešiti problem tekstilnog otpada, ali predstavljaju veliki pritisak na modnu industriju koja je godinama proizvodila ogromne količine odeće.

Za trgovce to znači nove obaveze, dok bi kupci mogli da dobiju više mogućnosti da kvalitetnu garderobu kupe po povoljnijim cenama.

Odeća koja je nekada bila višak za prodavnice, ubuduće bi mogla da dobije novu šansu - kod drugog kupca.

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