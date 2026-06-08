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"Kupe za 200 RSD, prodaju za 2.000 dinara" - kako izgleda posao u Srbiji od kog se živi, a deluje neprimetno

Na ulicama većih gradova često ih vidimo pored improvizovanih štandova, sa gomilama knjiga poređanih u kutijama ili na malim stolovima. Ulični prodavci knjiga na prvi pogled deluju kao ljudi koji rade skroman i ne naročito isplativ posao, ali realnost iza tog sveta ponekad je znatno drugačija nego što izgleda.

Autor:  Dubravka Jovanović
08.06.2026.12:57
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"Kupe za 200 RSD, prodaju za 2.000 dinara" - kako izgleda posao u Srbiji od kog se živi, a deluje neprimetno
Foto: Shutterstock
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Iako mnogi pretpostavljaju da se jedva "krpi kraj s krajem" deo ovih prodavaca otkriva da se u ovom poslu, uz dobar osećaj za knjigu i tržište, može ostvariti i ozbiljna zarada.

Knjige koje dolaze iz različitih izvora

Kako objašnjavaju sami prodavci, knjige koje završavaju na ulici dolaze iz više izvora. Deo se otkupljuje od ljudi koji raspremaju kućne biblioteke, deo dolazi iz otkupa starog papira i antikvarnica, dok se deo dobija i kao donacija.

Upravo tu se, kažu, krije i ključ razlike u ceni.

"Neke knjige otkupimo za 200 ili 300 dinara, a onda ih kasnije prodajemo i za 1.500 do 2.000 dinara, zavisno od potražnje", kaže jedan prodavac koji godinama radi na ulici.

Od jeftinog otkupa do ozbiljne zarade

Na prvi pogled, razlika između otkupne i prodajne cene deluje ogromno, ali prodavci objašnjavaju da u tom razlici leže troškovi i rizik posla.

Nije svaka knjiga tražena, niti se svaka brzo proda. Deo robe može da stoji nedeljama ili mesecima, a deo nikada ne pronađe kupca.

"Ljudi vide samo ono što se proda, ne vide ono što stoji. Ima knjiga koje kupiš za 200 dinara i nikada je ne prodaš", objašnjava drugi prodavac.

Ko kupuje knjige na ulici?

Kupci su raznovrsni - od studenata koji traže jeftinu literaturu, preko kolekcionara, pa do ljudi koji jednostavno vole da prelistavaju knjige i traže nešto staro ili retko.

Zanimljivo je da se najbrže prodaju upravo knjige koje se više ne mogu lako naći u knjižarama.

"Dešava se da ljudi traže određeno izdanje i da su spremni da plate mnogo više nego što smo ga mi platili", kaže prodavac.

Posao koji traži osećaj, a ne samo sreću

Iako spolja deluje jednostavno, ovaj posao zahteva dobar osećaj za tržište. Prodavci moraju da znaju šta vredi, koje izdanje ima potražnju i koje knjige će "ležati" mesecima bez prodaje.

"Nije to samo prodaja, moraš da znaš knjige. Neke vrede 200 dinara, a neke koje izgledaju isto mogu da se prodaju za deset puta više", objašnjava jedan od njih.

Humanija strana ulične prodaje

Ipak, iza brojki i zarade postoji i druga strana priče. Mnogi prodavci kažu da im je ovaj posao više način preživljavanja nego bogatstva.

Neki rade sami, neki sa porodicom, a dani su im dugi i zavise od vremena, lokacije i prolaznika.

"Kad je lepo vreme, ima ljudi i prodaja ide. Kad je loše, nema nikoga i tada je teško", kaže jedan prodavac.

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