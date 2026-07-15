Međutim, jedan jutjuber je odlučio da proveri kako šema zaista funkcioniše i brzo je otkrio da iza primamljive cene stoji nekoliko važnih uslova.

Ben Moris, tvorac istoimenog Jutjub kanala, posetio je mali grad Sambuka di Sicilija na Siciliji, koji je poslednjih godina privukao veliki broj kupaca iz SAD, zbog čega ga neki nazivaju "malom Amerikom Italije".

Tokom razgovora sa lokalnim agentom za nekretnine, saznao je da je šema za prodaju kuća pokrenuta u nekoliko faza.

"Do sada smo imali tri projekta kuća za jedan, dva i tri evra", objasnila je. Iako je početna cena zaista jedan, dva ili tri evra, kupci moraju da podnesu ponudu, a nekretnina ide najboljem ponuđaču.

Prema gentovim rečima, pravila su ista.

"Možete ponuditi jedan, dva ili tri evra, ali treba da znate da će kuća otići najvećem ponuđaču", rekao je agent.

Postoji "caka"

"Prodaju za jedan evro, ali u stvarnosti plaćate 5.000" i Ben je stoga zaključio da postoji mala "caka" u Sambuki.

"Kuće se formalno prodaju za jedan evro, ali u praksi se mnoge od njih prodaju na aukciji do 5.000 evra", objasnio je on.

Dodao je da postoji još jedan grad koji planira da poseti, gde se neke kuće zaista mogu kupiti za jedan evro bez licitiranja i gde su takve nekretnine trenutno dostupne.

Procenjuje se da oko 25 italijanskih opština učestvuje u ovom programu. Cilj je da se napuštene kuće renoviraju, ponovo nasele i vrate u upotrebu, umesto da se puste da propadaju.

Lokalne vlasti procenjuju da će renovirane i useljene kuće doneti više koristi zajednici nego prazne zgrade, posebno zbog poreza koje plaćaju vlasnici drugih kuća.

Ben je u videu pomenuo i primer Amerikanki Meredit Tabon, koja je kupila jednu kuću za 5.000 evra, a zatim i imanje pored. Međutim, renoviranje obe nekretnine ga je na kraju koštalo oko 446.000 dolara.

Nakon toga, otišao je u grad Musomeli da pronađe kuću koja je zapravo bila na prodaju za jedan evro. Investicija je ogromna. Tamo ga je dočekala žena po imenu Natali, koja mu je pokazala nekoliko nekretnina, od kojih dve koštaju manje od jednog evra.

Čim je ušao u jednu od njih, bilo je jasno da joj je potrebna kompletna renovacija. Iz bezbednosnih razloga, savetovano mu je da hoda samo po ivicama soba kako se pod ne bi urušio, piše Dnevno.hr

Nakon obilaska, Ben je rekao da mu je sada potpuno jasno zašto su takve kuće tako jeftine.

"Morate uložiti mnogo novca u njih da biste ih učinili pogodnim za život. Pored toga, imate obavezu da održavate nekretninu kako se ne bi urušila i ugrozila komšije", rekao je on.

Natali je dodala da se kupci suočavaju i sa dodatnim troškovima nakon kupovine. Potrebne su notarske takse, razne potvrde i druga administrativna dokumentacija, što je Ben opisao kao još jednu "malu caku" programa.

Veb-sajt 1eurohouses.com, koji promoviše inicijativu, naglašava da cilj nije izgradnja novih zgrada, već obnova napuštenih istorijskih naselja.

"Ne trebaju nam nove zgrade i dodatna urbanizacija. Naš cilj je poboljšanje stambenog fonda i očuvanje kulturnog identiteta obnavljanjem napuštenih mesta i zgrada koje su deo naše istorije", navodi se u saopštenju.

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