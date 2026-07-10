Salento je deo administrativne regije Apulije. Ova regija je poznata po bogatoj kulturnoj baštini na koju su uticale brojne kulture koje su ostavile svoj trag tokom vekova. Međutim, Salento je takođe poznat u svetu i kao Italijanski Maldivi



Ova regija se nalazi između Jadranskog mora na istoku i Jonskog mora na zapadu. Iako se radi o relativno malom poluostrvu, oko 100 kilometara dugom i 40 kilometara širokom, postoje dve potpuno različite obale, navodi Euronews. Obilasci brodom pokazuju koliko su dve strane obale različite, gde se male stene i plaže na Jonskom moru pretvaraju u dramatične litice na Jadranu. Obe strane imaju pećine, spomenike, nekropole i drevna naselja vredna istraživanja.

Popularni Italijanski Maldivi su rajska destinacija koja je ime dobila po sličnosti sa egzotičnim ostrvom. Nalaze se na jonskoj strani poluostrva, gde se more susreće sa peščanim dinama prekrivenim zimzelenim rastinjam. Maldive del Salento je ime možda i najpoznatijeg kupališta koje se nalazi u marini Peskoluse u Italiji. Njega definiše zlatni pesak i kristalno plavo more, divlji ljiljani, paprat i crvena zemlja. Obala je ovde još uvek prirodna, divlja i neukroćena.

Sama plaža nudi puno sadržaja turistima, tu se pored uživanja u kupanju i sportovima na vodi, nalaze i brojni klubovi i odmarališta za lokalno stanovništvo i turiste. Takođe, ovaj obalni deo ima i plaže koje su zadržavale svoj prirodni, divlji izgled. Od ostalih destinacija koje treba izdvojiti su gradovi Leće, Otranto i Santa Maria de Leuka.

Jadranska strana ne izgleda kao Maldivi, ali nije ništa manje zapanjujuća. Razuđena obala se pretvara u pećine ili uvale koje možete istražiti čamcem ili tokom ronjenja ili penjanja po stenama. Ovaj deo Salenta vole avanturisti i ljubitelji aktivnog odmora.







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