Prepoznatljivo po raskošnim vilama koje kriju tajne holivudskih zvezda, slikovitim mestima gde se pastelne fasade spuštaju pravo u vodu i dramatičnim pogledima na Alpe, jezero Komo opravdano nosi titulu jedne od najlepših razglednica Italije.

Ipak, dok upijate tirkizne pejzaže i maštate kako pored vas na u gliseru prolazi Džordž Kluni, posmatranje ovog luksuznog sveta često može prekinuti jedan sasvim prizeman momenat - pogled na račun u kafiću.

Iako se Komo uvek vezuje za čist glamur, istina je da svakodnevni troškovi na njegovim obalama mogu ozbiljno da variraju.

Da li je za uživanje na severu Italije potreban dubok džep ili samo pametna strategija?

Zamke na obali: Kafa je jeftina, ali pazite na "pribor"

Ako sednete u kafić, italijanska tradicija će vas prijatno iznenaditi - kapućino se i dalje drži na sasvim pristojnih dva evra. Međutim, magija pristupačnih cena uglavnom prestaje kada ogladnite.

Cena bazične pice u restoranima kreće se od sedam evra pa naviše, što zvuči sasvim korektno dok se u priču ne uključe piće, porez i čuveni coperto - taksa za postavljanje stola i korišćenje pribora koja u pojedinim lokalima iznosi i do 3,50 evra po osobi.

Mala gastronomska zamka: Ako ste u žurbi i pomislite da ćete proći jeftinije sa brzom hranom, razmislite dvaput.

Na nekim lokacijama dupli čizburger dostiže cenu od neverovatnih 18 evra, što je jasan znak da se na Komu čak i "ulični obrok" naplaćuje po tarifi elitnog turizma.

Može li se uštedeti u marketima?

Dobra vest za sve koji žele da osete duh Koma, a da pritom ne ostave celu platu u restoranima, jeste kupovina u lokalnim marketima. Ukoliko ste iznajmili smeštaj sa kuhinjom, vaša računica se drastično menja. Svakodnevna kupovina namirnica ovde nije nužno luksuzna, iako cene jesu nešto više u odnosu na jug Italije.

Pogled na police prosečnog marketa na Komu izgleda ovako:

- Hleb (1 kg): oko 3,29 evra,

- Mocarela: oko 2,95 evra,

- Masline: oko 1,29 evra,

- Italijanski sirevi: od 1,30 evra za bazična pakovanja pa sve do 32 evra za vrhunske, odležale delikatese.

Ljubitelji svežeg voća i povrća proći će sasvim solidno. Kilogram banana je oko 1,15 evra, breskve su 1,95, a jabuke 2,19 evra. Ako u vrelim letnjim danima poželite lubenicu, kilogram će vas koštati tek oko 0,59 evra. Ipak, salata će vas koštati malo više - paradajz drži cenu od 2,29 evra, dok je krastavac 2,82 evra po kilogramu.

Gurmanski izazovi: Meso i riba kao statusni simboli

Pravi trošak nastaje kada na red dođe priprema konkretnog ručka. Ako želite da se počastite svežom ribom sa italijanskih tržnica, brancin se može naći za oko 9,90 evra, dok se za kvalitetnu oradu izdvaja oko 17,90 evra. Sa druge strane, mesne prerađevine i jednostavnije varijante, poput pilećih pljeskavica u prodavnicama, drže cenu od oko 9,75 evra po kilogramu.

Da li vredi svakog evra?

Komo definitivno nije destinacija za jeftin bekpekerski odmor, ali nije ni zabranjena zona za one sa prosečnim budžetom. Dok najveći deo novca odlazi na smeštaj i večere u restoranima sa pogledom na jezero, balansiranje između lokalnih marketa i pažljivo odabranih kafea može vam omogućiti savršen odmor.

Na kraju dana, kada sednete na klupu pored vode, dok sunce zalazi iza Alpa a svetla na raskošnim vilama počinju da se pale, shvatićete zašto se ljudi iznova vraćaju. Komo se ne plaća zbog hrane ili kafe - plaća se zbog osećaja bezvremenske elegancije i atmosfere koja se pamti čitavog života.

A taj pogled, ako pametno organizujete dan, zapravo nema cenu.

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