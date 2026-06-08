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Cena trešanja u Srbiji pala na 160 dinara - koštale su oko 1.500 RSD

Dok su se početkom sezone trešnje prodavale po cenama koje su mnogima delovale nedostižno, danas se na beogradskim pijacama mogu kupiti već za 160 dinara po kilogramu. Tezge na Zelenom vencu prepune su domaćeg voća i povrća, ali prodavci kažu da jedna stvar ipak nedostaje - kupci.

Autor:  Dubravka Jovanović
08.06.2026.08:15
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Cena trešanja u Srbiji pala na 160 dinara - koštale su oko 1.500 RSD
Foto: Alla08/Shutterstock
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Miris zrelih trešanja, gomile sveže boranije i domaći paradajz privlače poglede prolaznika na Zelenom vencu. Robe ima više nego dovoljno, cene su niže nego prethodnih godina, ali promet nije ni približno onakav kakav prodavci pamte.

Trešnje od 160 do 200 dinara: "Doktorka" koja leči dušu

Na tezgi Spasoja Trajkovića iz Grocke dominiraju gajbice pune trešanja. Kupci mogu da biraju između nekoliko domaćih sorti, među kojima se posebno izdvaja stara kalemljena sorta zanimljivog naziva - "doktorka".

"Zove se doktorka jer leči dušu" kaže kroz osmeh Trajković, prenosi Blic.

Kilogram ove sorte prodaje za 180 dinara, dok se ostale trešnje mogu naći po cenama od 160 do 200 dinara, u zavisnosti od vrste.

"Rod je ove godine odličan, voća ima dosta, ali su cene među najnižima koje pamtim", priča ovaj proizvođač.

"Pedeset godina sam ovde, a pijaca nikad nije bila slabija"

Trajković je gotovo ceo radni vek proveo na Zelenom vencu. Kaže da je za pola veka video mnoge promene, ali da današnja situacija po pitanju kupaca nije dobra.

"Pedeset godina sam ovde. Ovo je sada najlepša pijaca, ali i najslabija. Nekada su ljudi dolazili zbog autobuske i železničke stanice, danas svaki kraj grada ima svoju pijacu", objašnjava on.

Iako su uslovi bolji nego ranije, broj mušterija je, prema njegovim rečima, daleko manji nego nekada.

Boranija više nije luksuz: Ručak za porodicu za oko 500 dinara

Dobra vest za kupce stiže i sa tezgi na kojima se prodaje boranija. Prošle godine kilogram je dostizao čak 1.000 dinara, dok se danas može kupiti za 400.

"Prošle godine je bila 800, 900, pa i 1.000 dinara. Ove godine je 400", kaže prodavačica Snežana Petrović.

Dodaje da za ukusan porodični ručak nisu potrebni skupi sastojci.

"Boranija, malo šargarepe i luka. Za oko 500 dinara imate kompletan domaći ručak", kaže ona.

Domaći paradajz jeftiniji od uvoznog

Među proizvodima koji ovih dana privlače pažnju kupaca nalazi se i paradajz.

Kilogram domaćeg paradajza na Zelenom vencu košta 250 dinara, dok je za pojedine uvozne sorte potrebno izdvojiti znatno više.

"Ovo je domaći paradajz i košta 250 dinara. Uvozni makedonski "volovsko srce" je 350 dinara", objašnjava Petrović.

Voća i povrća ima u izobilju, ali kupaca nema kao nekada

Ovogodišnja sezona donela je dobar rod, kvalitetne plodove i niže cene na pijacama. Od trešanja koje se prodaju za svega 160 dinara po kilogramu, preko pristupačne boranije, do domaćeg paradajza, ponuda je bogatija nego prethodnih godina.

Ipak, među proizvođačima koji decenijama rade na Zelenom vencu provlači se ista poruka - robe ima dovoljno, ali ljudi kupuju manje.

Dok prolaznici zastaju da probaju trešnje ili pogledaju sveže ubrano povrće, prodavci veruju da će se oni koji cene domaći ukus uvek vraćati pijaci. Jer, kako kažu, iza svakog ploda na tezgi stoji mnogo rada, iskustva i jedna mala porodična priča.

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