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Šta ako ostanete bez posla, a kredit i dalje stiže? Stručnjaci upozoravaju na grešku koju mnogi prave u Nemačkoj

Kupovina stana za mnoge predstavlja ostvarenje životnog sna. Međutim, malo ko razmišlja o tome šta bi se dogodilo kada bi preko noći ostao bez prihoda, dok rata stambenog kredita nastavlja da stiže svakog meseca. Upravo u tome, upozoravaju stručnjaci, leži jedna od najvećih finansijskih zamki.

Autor:  Dubravka Jovanović
08.06.2026.08:19
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Šta ako ostanete bez posla, a kredit i dalje stiže? Stručnjaci upozoravaju na grešku koju mnogi prave u Nemačkoj
Foto: Shutterstock
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Godine otplate kredita često prolaze bez većih problema, pa mnogi steknu utisak da će tako biti zauvek. Ipak, život ne dolazi sa garancijama. Gubitak posla, ozbiljna bolest, povreda ili razvod mogu u kratkom roku da promene finansijsku sliku jedne porodice i dovedu je u situaciju da se bori za očuvanje doma.

Finansijski savetnici upozoravaju da zaštita od takvih scenarija ne počinje kada problem nastane, već mnogo ranije - u trenutku kada se kredit uzima u Nemačkoj, prenosi Fenix.

Tri pitanja koja bi svaki vlasnik stambenog kredita trebalo sebi da postavi

Pre nego što budete sigurni da možete bezbrižno da otplaćujete kredit narednih 20 ili 30 godina, odgovorite iskreno na sledeća pitanja:

  • Koliko dugo biste mogli da plaćate rate kada biste danas ostali bez prihoda?
  • Da li bi vaša porodica mogla da izdrži ako jedan član domaćinstva ostane bez posla?
  • Imate li plan B za situacije koje ne možete da predvidite?

Odgovori na ova pitanja često otkrivaju koliko je zapravo stabilna finansijska konstrukcija na kojoj počiva stambeni kredit.

Najvažnija zaštita nije osiguranje, već novac sa strane

Finansijski stručnjaci gotovo jednoglasno savetuju formiranje takozvanog „crnog fonda“.

Idealno bi bilo da u svakom trenutku imate dovoljno novca za najmanje šest mesečnih rata kredita. Takva rezerva može da bude presudna u periodima između dva zaposlenja ili tokom dužeg bolovanja.

Mnogi građani ovaj korak preskaču, smatrajući da im se ozbiljni problemi neće dogoditi. Međutim, upravo neočekivane životne situacije najčešće stvaraju najveće finansijske probleme.

Bolest ili gubitak radne sposobnosti mogu da ugroze otplatu

Dok većina ljudi razmišlja o mogućnosti gubitka posla, mnogo ređe se razmatra scenario dugotrajne bolesti.

Ako osoba koja izdržava porodicu više ne može da radi, mesečna primanja često naglo padaju, dok kredit ostaje isti. Zbog toga stručnjaci preporučuju razmatranje osiguranja koje pokriva gubitak radne sposobnosti i omogućava nastavak otplate kredita.

Sličnu ulogu ima i životno osiguranje, koje može da zaštiti porodicu od velikog finansijskog tereta u slučaju smrti korisnika kredita.

Šta uraditi kada rata postane prevelik teret?

Jedna od najčešćih grešaka jeste čekanje poslednjeg trenutka.

Čim se pojave prvi znaci finansijskih problema, potrebno je razgovarati sa bankom. U praksi postoje rešenja koja mogu privremeno da olakšaju situaciju:

1. Moratorijum na otplatu

Banka može odobriti privremeno odlaganje plaćanja rata na određeni period.

2. Plaćanje samo kamate

U pojedinim slučajevima moguće je privremeno obustaviti otplatu glavnice i plaćati samo kamatu, čime se mesečni trošak značajno smanjuje.

3. Promena dinamike otplate

Produženje roka otplate ili korekcija visine rate mogu pomoći da kredit postane podnošljiviji u teškim periodima.

Kada je prodaja stana jedino rešenje

U najtežim situacijama prodaja nekretnine može biti jedini izlaz. Iako je to za mnoge emotivno veoma težak korak, stručnjaci ističu da je važno reagovati na vreme.

Dogovor sa bankom i kontrolisana prodaja nekretnine gotovo su uvek povoljniji od prinudne naplate i izvršnog postupka, koji dodatno povećavaju troškove i stres.

Jedna greška može skupo da košta

Kada uzimaju stambeni kredit, većina ljudi razmišlja o kamatama, ratama i kvadratima stana. Retko ko planira šta će raditi ako ostane bez prihoda.

A upravo ta priprema često pravi razliku između privremenog finansijskog problema i gubitka doma.

Zato stručnjaci poručuju da uz stambeni kredit ne treba planirati samo kupovinu nekretnine, već i način na koji ćete zaštititi sebe i svoju porodicu ukoliko život krene nepredviđenim tokom.

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Novac Nemačka Kredit

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