Turistima i pacijentima koji dolaze na raspolaganju su mnoge pogodnosti, preko čistog vazduha i prelepe prirode, do hidroterapija i savremenih vidova lečenja.

Za televiziju Prva govorila je doktorka Jelena Ćurčić, fizijatar, ističući sve pogodnosti koje pruža banja Trepča.

"Ono što najveći broj pacijenata dovodi u ovu banju jeste jedinstvena termomineralna voda, koja zbog svog sastava i temperature od 29 stepeni pogoduje rehabilitaciji pacijenata koji su oboleli od neuroloških, reumatskih, bolesti perifernih krvnih sudova i gastrointestinalnih bolesti", kaže dr Ćurčić.

Prema njenim rečima, pacijenti po dolasku u banju prolaze lekarski pregled kako bi im se odredila potrebna terapija, piše 92Putovanja.

"Oni se kupaju u kadama ili bazenima, a tu je i hidromasaža. koja je natraženija i najpopularnija. Kod nas dolaze i mlađi ljudi preventive radi, što je svakako bolje nego dočekati starost pa tek onda lečiti izvesne probleme", rekla je ona.

