Američki zvaničnik izjavio je za britanski Telegraf da je Bela kuća redovno vodila razgovore sa Dauning stritom o budućnosti baze ''Dijego Garsija'', prenosi Tanjug.



Kupovina ostrva jedna je od nekoliko opcija koje je administracija američkog predsednika Donalda Trampa izradila u dokumentu koji ima za cilj da pruži alternative planu britanskog premijera Kira Starmera, kojim bi se suverenitet nad ostrvima predao Mauricijusu.



Britanska vlada je u aprilu obustavila sporazum o ustupanju suvereniteta nad ostrvima Čagos Mauricijusu, gde se nalazi američko-britanska vazduhoplovna baza ''Dijego Garsija''.



Tramp je u februaru rekao da je sporazum o ustupanju suvereniteta nad ostrvina Čagos Mauricijusu "velika greška".



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