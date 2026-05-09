Prve domaće trešnje na pijaci Đeram sa cenom od 1.000 dinara nisu nas mnogo obradovale, iako su uvozne iz Španije dvostruko skuplje. Međutim, kod voćara su uzburkale strasti.



U Ritopeku jedva čekaju da trešnja zarumeni, ali postoje sorte koje zavise od kalendara.



"Trešnje pre 'burlata' i posle 'burlata', neće sigurno za petnaestak dana. Jesu prebolele te boljke, što mi kažemo, mrazeve, ali sad ova suša, što nema kiše, malo je opet alarmantno", kaže Zlatko Ignjatović iz Ritopeka za RTS.



Crvena krošnja može da prevari, zarumenela se samo probna sorta i to svega dva, tri stabla.



Prva trešnja koja je sazrela u Ritopeku, nije otporna na kišu. Kažu, ako padne kiša u Beogradu, puca trešnja u Ritopeku.



Iako mnogi tvrde da su trešnje prerodile, nije tako. Rod će biti kvalitetan i solidan, ali ni to ne garantuje zaradu.



"Kupci su ti koji diktiraju našu cenu. Kad bi bila prosečna neka, neka otkupna cena, znači prosek cene kad bi bio 350 dinara, to bi bilo za nas proizvođače, znači, da budemo zadovoljni. Ali, kako to obično ide, oni imaju više od nas uvek", kaže Zlatko.



Ko više plati dobiće trešnje



Prošle godine trešnja je vredela kao zlato jer je u mnogim voćnjacima ubrano tek po nekoliko kilograma. I vlasnici hladnjača procenjuju rod, nude ugovore, ali nema avansa, a proizvođači tvrde da će predati robu onome ko bolje plati, piše RTS.



Jedino radnici očekuju dobru dnevnicu jer dve godine zaredom nije bilo posla ili nisu dolazili uopšte. Verovatno će brati i kajsije.



Kajsija dobro rodila



"Ove godine je kajsija prerodila. Biće verovatno lepa sezona, samo da Bog dragi sačuva to, da ne bude neka nepogoda", kaže Zlatko Ignjatović.



Kajsija prečnika ploda od četiri do šest centimetara najbolja je za jelo sa grane ili ako sazri u transportu do kupca.



"Dobije crvenilo, pola bude crvena, pola bude žuta. Najbolje kad bude sedamdeset posto crvena, onda je najlepša i najslađa. Za rakiju ide specijalna kajsija koja se skuplja sa zemlje, a sa drveta nikad ne ide u rakiju", kaže Zlatko.



Pre kajsije da uživamo u jagodama, a posle će trešnje za petnaest dana. Ostala su još tri prskanja, neškodljiva, kažu, samo za lepši i ukusniji plod.



