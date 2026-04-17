"To su sada primeri iz Nemačke i iz nekih drugih zemalja, kako i šta oni planiraju. Međutim, ono što je interesantno, nijedna zemlja nema jasan odgovor na ovu krizu. Nigde nije napravljen program koji se već primenjuje uspešno ili neuspešno, nego svi jednostavno iznenađeni ovim ratom, sada pronalaze razne načine kako i šta da reaguju", rekao je Mali u Vašingtonu, gde učestvuje na Prolećnom zasedanju MMF i Svetske banke.

Dodao je i da država vodi računa i radi sve kako bi sačuvala energetsku stabilnost i dodao da naši građani treba da ostanu spokojni.

Mali je naveo i da je odluka Vlade Srbije da smanji akcize na gorivo, u kombinaciji sa puštanjem rezervi dizela ili benzina po potrebi, apsolutno dovoljna u ovom trenutku da bi se obezbedila stabilnost na tržištu derivata i da bi se sprečio porast inflacije.

"Ono što mi je važno za građane je da znaju - vodimo računa, pratimo iz minuta u minut. Ja sam se dva ili tri puta od jutros čuo sa predsednikom, samo oko tih stvari, kako stojimo sa naftom, kako stojimo sa dizelom, da li treba nešto još da menjamo. Tako da, s te strane, građani treba da ostanu samo spokojni. Radimo sve što treba kako bismo tu stabilnost sačuvali", rekao je Mali novinarima u Vašingtonu.

Odgovarajući na pitanje koliki je fiskalni prostor za smanjenje akciza i šta na to kaže MMF, rekao je da je smanjenjem akciza na gorivo od 25 odsto trošak za državu oko pet milijardi dinara na mesečnom nivou, odnosno oko 42 miliona evra, što nije mnogo imajući u vidu visinu budžeta i našeg BDP-a.

"Ali nije izdrživo ili je neizdrživo u nekom dužem vremenskom periodu od pet do šest meseci", rekao je on i dodao da se nada da kriza u svetu neće trajati toliko.

Kazao je i da se juče sastao sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Bo Lijem i direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom i dodao da ih je zamolio da sačekaju rezultate za prvi kvartal pre donošenja prognoza rasta u Srbiji.

"Mislim da su oni malo preuranili sa svojim prognozama. Tek prvi kvartal može da nam kaže da li ili nećemo da umanjujemo ili da povećavamo projektovanu stopu rasta za ovu godinu. Mi za sada držimo tri odsto, to je po meni realan cilj, ali kažem da sačekamo samo Q1. Sa Q1 mnogo sam pametniji i vidim trend i vidim na koji način i u kom smeru nam ide rast našeg BDP-a. U svakom slučaju, on će biti pozitivan, jer vi čak i ako ga smanjite sa 3,0 na 2,8 ili na 2,6 odsto, kako god su oni sada rekli, opet je to rast koji je mnogo veći nego u najvećem broju zemalja Evrope u ovom trenutku", rekao je Mali.

Kako je naveo, energetska kriza utiče i na inflaciju u drugim zemljama i na usporavanje rasta evropske ekonomije i zbog toga je teško proceniti koliki efekat će imati na rast privrede do kraja godine.

"Nažalost, krize se dešavaju bukvalno na dnevnom nivou i one vam onemogućava da dugoročno planirate neke stvari, nego morate da, kao što je i gospodin Li rekao juče, imate politiku 'wait and see', sačekaj, gledaj, i onda reaguj. Mi smo se pokazali kao veoma otporni. Nama je donošenje odluka veoma brzo, odgovorno radimo svoj posao. Pokazali smo sada to u ovoj krizi, reagujemo na način na koji štitimo interese građana i naše privrede", dodao je Mali.

