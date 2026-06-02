Najava strožih propisa usledila je mesec dana nakon što je Peking naložio kompaniji Meta da poništi preuzimanje startapa za veštačku inteligenciju Manus.



Novi propisi trebalo bi da stupe na snagu 1. jula, a jedna od najznačajnijih odredbi nalaže pribavljanje izvoznih dozvola za određene kategorije robe, tehnologije, usluga ili povezanih podataka.



Peking će novim propisima po prvi put dobiti sveobuhvatnu i formalizovanu pravnu osnovu za poništavanje već realizovanih međunarodnih transakcija, što predstavlja rizik za globalne investitore koji posluju u osetljivim sektorima poput kineske tehnologije i veštačke inteligencije.



Vlada smatra veštačku inteligenciju osetljivim sektorom od ključnog značaja za nacionalnu bezbednost i nastoji da kontroliše „odliv“ tehnologije, intelektualne svojine i stručnog kadra iz tih oblasti u inostranstvo.



Novi propisi posebno zabranjuju prekogranični transfer stručnjaka iz osetljivih sektora bez odobrenja države. Pre nego što ga je Meta preuzela, Manus je već prebacio deo zaposlenih i poslovanja u Singapur.



Investitori „ne smeju prenositi robu, tehnologije, usluge i povezane podatke čiji je izvoz zabranjen... slanjem tehničkog osoblja van zemlje, organizovanjem rada zaposlenih u drugim državama (regionima), pružanjem tehničkih smernica izvan granica Kine ili organizovanjem prekogranične obuke“.



Vlada će novim propisima dobiti ovlašćenja i za bezbednosnu proveru stranih investicija ili prenosa imovine koji mogu uticati na nacionalnu bezbednost, a moći će i da naloži investitorima prodaju akcija ili obustavu ulaganja. Peking će takođe moći da izriče kazne za nepoštovanje propisa.



Odredbe uključuju i mogućnost zabrane poslovanja sa Kinom za strane kompanije ukoliko njihove matične države ograničavaju kineske investicije. Na primer, ako Vašington stavi kinesku tehnološku kompaniju na listu sankcija, Peking bi kao odgovor mogao da blokira zasebnu američku akviziciju kompanije povezane sa Kinom



Propisi ne preciziraju koje će vrste transakcija ili prenosa imovine biti zabranjene iz razloga nacionalne bezbednosti, navodi Rojters.



