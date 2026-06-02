Malo ko je očekivao ovakvu cenu - kuća sa 12 ari placa i pogledom na Dunav prodaje se za 40.000 evra

U naselju Zaklopača, koje pripada gradskoj opštini Grocka, oglašena je prodaja placa od 12 ari sa kućom i pomoćnim objektima za 40.000 evra.

Veliki plac i pogled na Dunav

Prema podacima iz oglasa, na parceli se nalazi kuća površine oko 80 kvadratnih metara, kao i dva pomoćna objekta od približno 30 i 20 kvadrata, prenosi Blic.

Vlasnik kao jednu od najvećih prednosti ove nekretnine navodi prelep pogled na Dunav, ali i mirno okruženje koje pruža beg od gradske gužve, uz relativnu blizinu Beograda.

Dozvoljena gradnja na parceli

Kako se navodi u oglasu, plac je uknjižen na jednog vlasnika, dok su kuća i pomoćni objekti trenutno u postupku legalizacije.

Kupcima bi mogla biti zanimljiva i informacija da je na parceli dozvoljena gradnja, što ostavlja mogućnost dodatnog ulaganja ili proširenja postojećih objekata.

Struja priključena, voda uz plac

Kada je reč o infrastrukturi, struja je već priključena, dok se vodovodna mreža nalazi neposredno uz plac.

Prema navodima vlasnika, trošak priključenja na vodovod iznosi oko 300 evra. Na parceli se nalazi i bunar, a za objekat se redovno plaćaju komunalne obaveze.

Potrebno renoviranje

Iako poseduje brojne prednosti, nekretnina zahteva određena ulaganja jer je kući potrebno renoviranje.

Vlasnik navodi da je upravo zbog toga cena formirana na sadašnjem nivou, a zanimljiv detalj oglasa jeste i mogućnost zamene za automobil uz doplatu, uz napomenu da dolaze u obzir isključivo ozbiljne i realne ponude.

Sve ređe ponude po ovoj ceni

Tržište nekretnina u Srbiji poslednjih godina beleži rast cena, posebno u okolini Beograda. Zbog toga se kuće sa većim placem, pomoćnim objektima i pogledom na reku po ceni od 40.000 evra sve ređe pojavljuju u oglasima.

Upravo zato je ova ponuda iz Zaklopače privukla pažnju onih koji traže nekretninu u blizini prestonice, ali po znatno nižoj ceni od one koja je danas uobičajena na tržištu.

