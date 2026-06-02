Evropska domaćinstva ne štede jednako: jedni novac ostavljaju za starost i nepredviđene troškove, dok drugi troše i iznad svojih prihoda. Najnoviji podaci OECD-a pokazuju velike razlike među zemljama, ali i otkrivaju koliko su krize promenile finansijsko ponašanje građana, prenosi Euronews.



Stopa neto štednje domaćinstava u Evropi značajno se razlikuje od zemlje do zemlje. Prema podacima OECD-a za 2024. ili 2025. godinu, kreće se od minus 9,3 odsto u Grčkoj do 14,7 odsto u Švedskoj i Mađarskoj, dok je prosek Evropske unije 8,1 odsto.



Neto štednja domaćinstava predstavlja dio prihoda koji ne odlazi na finalnu potrošnju. Drugim rečima, to je ono što domaćinstvima ostane nakon što plate svakodnevne troškove, račune, hranu, stanovanje, prevoz i druge potrebe.

Švedska i Mađarska na vrhu liste

Najveću stopu štednje u Evropi imaju Švedska i Mađarska, po 14,7 odsto. To znači da domaćinstva u tim zemljama, u proseku, ostavljaju sa strane skoro 15 odsto svog raspoloživog prihoda.



Iznad 10 odsto nalaze se i:

Češka – 13,7 odsto





Francuska – 12,8 odsto





Nemačka – 10,3 odsto





Holandija – 10,2 odsto

Iznad prosjeka EU su i Španija sa 9,2 odsto i Irska sa 9 odsto.



Ovi podaci pokazuju da visoka štednja nije rezervisana samo za najbogatije zemlje Evrope. Primer Mađarske, koja deli prvo mesto sa Švedskom, pokazuje da na stopu štednje ne utiče samo nivo prihoda, već i struktura potrošnje, očekivanja domaćinstava, demografija i reakcija građana na ekonomske krize.



Na drugom kraju lestvice nalazi se Grčka, jedina evropska zemlja sa negativnom stopom štednje. Njena stopa iznosi minus 9,3 odsto, što znači da domaćinstva u proseku troše više nego što im iznose neto raspoloživi prihodi.



To se može finansirati na dva načina: korišćenjem ranije akumulirane štednje ili zaduživanjem.



Grčka je specifičan slučaj i zbog dugih posledica dužničke krize. Prema objašnjenju ekonomiste Michaela Haliassosa, profesora na Goethe univerzitetu u Frankfurtu, Grčka je još tokom vrhunca dužničke krize 2015. imala najveći udeo domaćinstava čija je potrošnja bila veća od prihoda.



Stopa štednje u toj zemlji uglavnom je bila pozitivna početkom 2000-ih, ali se od 2010. naglo pogoršala. Najniži nivo dostigla je 2013. godine, kada je pala na minus 16,5 odsto. Nakon kratkog približavanja nuli 2021, ponovo je potonula na minus 12,2 odsto u 2022. i od tada se zadržava oko minus devet odsto.



Među velikim evropskim ekonomijama izdvajaju se Velika Britanija i Italija, koje imaju znatno niže stope štednje od Francuske, Nemačke i Španije.



U Velikoj Britaniji stopa iznosi 4,7 odsto, dok je u Italiji svega 3,2 odsto.



Još niže su:

Slovačka – 2 odsto





Estonija – 3 odsto





Portugal – 3,4 odsto





Litvanija – 3,8 odsto

Posebno je zanimljiv primer Letonije, gdje je stopa štednje nula. To znači da domaćinstva, u prosjeku, potroše praktično sav raspoloživi prihod.



Ni sve nordijske zemlje nisu iznad proseka EU. Danska ima stopu štednje od 7,5 odsto, dok je Finska na 4,4 odsto.



