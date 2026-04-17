Tehnički pregledi vozila u Evropi uskoro bi mogli da dožive najveću promenu u poslednjih deset godina.

Prema planovima Evropske komisije, fokus više neće biti samo na mehaničkom stanju i emisijama, već i na elektronici, uključujući sve što vozači sami menjaju putem OBD porta.

OBD (On-Board Diagnostics) godinama služi kao "ulaz" u sisteme automobila. Uz pomoć dostupnih uređaja moguće je otključati dodatne funkcije, promeniti prikaz instrumenata, pa čak i povećati snagu motora. Upravo takve intervencije sada dolaze pod lupu regulatora, jer mogu uticati na emisije i bezbednost.

Nova regulativa se nadovezuje na postojeća pravila iz 2014. godine i uzima u obzir činjenicu da su moderni automobili sve više definisani softverom. Tokom tehničkog pregleda, neće se proveravati samo klasični detalji poput svetala, kočnica i vešanja, već i da li rade sistemi poput start-stop ili bezbednosni sistemi poput asistencije za održavanje trake i da li su namerno deaktivirani ili modifikovani.

OBFCM sistem, koji već prikuplja podatke o potrošnji goriva, pređenim kilometrima i korišćenju vozila, igraće glavnu ulogu u svemu ovome. U kombinaciji sa OBD-om, inspektori će moći da otkriju manipulacije koje ranije često nisu bile vidljive, poput deaktivacije EGR ventila ili promena u radu motora.

Cilj je jasan - sprečiti situacije u kojima vozilo prođe tehnički pregled, ali u realnoj vožnji emituje znatno više štetnih gasova. Ali istovremeno se postavlja pitanje koliko će regulator duboko zaći u kontrolu privatnih modifikacija koje mnogi vozači prave radi udobnosti ili personalizacije, piše Jutarnji.hr

Posebno je zanimljivo da će se eko-kontrola proširiti i na električne automobile. Iako nemaju izduvne gasove, Evropa želi da prati emisije čestica koje nastaju habanjem kočnica i guma.

Ovo čini tehničke preglede sveobuhvatnijim alatom za praćenje stvarnog uticaja vozila na životnu sredinu. Tačan datum stupanja na snagu novih pravila još nije definisan, ali se očekuje postepeno uvođenje tokom narednih nekoliko godina, najkasnije do kraja decenije.

