"Ovo su zemlje Evrope po stopi rasta u prvom kvartalu, Srbija i dalje na prvom mestu, 3,2 je Srbija. Iza nas su Poljska, Slovenija, Kipar, Bugarska, Island, Španija, Letonija, Estonija, Hrvatska, Češka, Litvanija, Švedska, Francuska, Holandija, Italija, Slovačka, Nemačka, Švajcarska, Rumunija i Irska", rekao je Vučić gostujući u emisiji "Ćirilica" na TV Prva.

Dodao je da je samo u aprilu rast bio četiri odsto.

"Ono gde imamo probleme to je energetika. Pojačali smo građevinu i izdavanje dozvola. Verujem da će se to videti u drugom, pre svega trećem i četvrtom kvartalu. I to su dobre vesti", rekao je Vučić.

On je rekao i da je relativizacija rezultata jedan od tri ključna elementa pokušaja rušenja vlasti i ukazao da se danas u zemlji živi bolje nego ikada, dodajući da će za Vidovdan pomilovati neke od svojih političkih protivnika iz različitih delova političkog spektra sa ciljem pomirenja i ujedinjena u zemlji.

"Pomilovaću pojedine od tih ljudi, ne sve, pojedine, zato što želim da i to bude signal pomirenja i signal ujedinjenja u našoj zemlji. I molim one koji misle da mogu da očekuju da mi u narednih nekoliko dana pošalju i svoje molbe i zahteve za pomilovanje da bismo mogli da ih uzmemo u razmatranje", kazao je Vučić.

Rekao je da ne zamera mladim ljudima kojima su manipulisali pojedini profesori kako bi ih zloupotrebili da bi se dočepali vlasti, i dodao da će na listi oko SNS na narednim izborima biti 20 studenata, a na studentskoj nijedan.

On je rekao da voli i poštuje te mlade ljude i njihovu energiju i da nema šta da se zameri onome ko je izmanipulisan, već manipulatorima.

Govoreći o svojim političkim protivnicima u Srbiji, rekao je da im nije uspela relativizacija njegovih rezultata i kriminalizacija njega i njegovih saradnika, ali, kako je rekao, uspela im je dehumanizacija njega.

"Pošto im te dve nisu prošle, relativizacija rezultata i kriminalizacija, uspela je treća stvar, a to je pravljenje nečoveka od mene, ili kako se to stručno kaže, dehumanizacija. U tome su apsolutno uspeli. Zbog čega? Kad ste predsednik Republike, vi možete da odgovarate na konkretne optužbe. Vi možete da kažete 'Ovaj broj nije tačan... Ja na to mogu da odgovorim, ali ja ne mogu da odgovorim na to 'Vučić mrzi ptice'. Nemoguće je da odgovorite na to", rekao je Vučić gostujući u emisiji "Ćirilica".

Vučić je sinoć rekao da pored vrednih ministara u vladi ima i onih koji to nisu i samo čeznu za tim da se pohvale da imaju rotaciju i blinkere na kolima kojima se voze, i izrazio uverenje da će neki drugi ljudi tek imati priliku u budućnosti, kako je rekao, da pokažu koliko vrede za Srbiju i dobiju poštovanje od Srbije.

Na pitanje kako je odmah posle velike posete Kini obilazio građane u Orlovatu, rekao da je suviše ozbiljan čovek i da je naučio da radi svaki dan, kao i da to za njega ne predstavlja poseban problem.

Predsednik Srbije je u sinoćnoj emisiji istakao da se godišnje ulaže pet milijardi u zdravstvo što je, kako je dodao, nenormalan novac u poređenju sa budžetom koji imamo, i ukazao da je problem u tome što nije ulagano decenijama u najobičnije održavanje, odnosno renoviranje.

Odgovarajući na konstataciju da je zgrada u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, u kojoj je bio hospitalizovan ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, u katastrofalnom stanju, kazao je da su prilikom izlaska Dačića iz bolnice mogle da se vide dve zgrade - stari deo, koji je užasan i novi koji je "space shuttle".

Govoreći o stranim ulaganjima, rekao je da kompanija Ziđin planira izgradnju nove topionice u Boru kapaciteta oko 400.000 tona bakarnog koncentrata godišnje što bi, prema njegovim rečima, predstavljalo četiri do pet puta veći obim prerade u odnosu na sadašnji nivo.

Vučić je istakao da će se u toj topionici koristiti najmodernije mašine, kao i da će zagađenje biti na nuli.

"Danas je ono (zagađenje) minimalno, ali postoji. Tada će biti nikakvo, a prihodi neuporedivo veći", rekao je Vučić.

On je naglasio da je jedan od najvećih uspeha sadašnje vlasti kinesko preuzimanje većinskog vlasništvo nad RTB Bor i Železarom Smederevo, koji su u trenutku preuzimanja bili u lošoj finansijskoj situaciji.

Vučić je sinoć poručio i da nikome neće plaćati reket ni u zemlji ni u svetu, već da će se boriti svojom snagom, znanjem i energijom da pobedi pošteno i da mu ne pada na pamet da bilo kakve rezultate na izborima namešta.

"Nikome neću da plaćam reket. Boriću se svojim snagama, svom silom, svojim znanjem, svojom energijom, da pobedimo pošteno, kao kad igrate košarku ili fudbal na terenu, a to da bilo šta nameštam ne pada mi na pamet. Neću da molim bilo koga za bilo šta", kazao je Vučić.

On je sinoć pozvao sve građane Srbije da dođu na skup 27. juna u Beogradu, navodeći da će tad biti predstavljene i određene nove mere i rešenja države.

"Nećemo držati samo obične političke govore, već ćemo dati i određene mere i određena obećanja i govoriti i o nekim personalnim rešenjima, govoriti i o svim važnim stvarima koje građane Srbije interesuju, te ih pozivam da dođu u Beograd. Ne znam da li su odredili mesto, ali čuće ljudi, najverovatnije na platou ispred Narodne skupštine Srbije", rekao je Vučić.

Građanima Srbije je poručio da slede veliki i važni paketi koji će omogućiti poboljšanje životnog standarda, kao i da slede velike i teške odluke za poboljašanje obrazovnog sistema u Srbiji.

"Slede velike odluke i u zdravstvenom sistemu, kako i šta da postavimo suštinski, za mnogo više brige za ljude, za mnogo više pažnje koje moramo ljudima da posvetimo. Sledi ono što nabavljamo za našu armiju, jer to je preduslov da bismo mogli da postojimo kao slobodna i nezavisna zemlja i ljudi će moći da vide deo toga za Vidovdan, što nikada u upotrebi u Srbiji nisu mogli da vide", rekao je Vučić.

Poručio je da kao zemlja moramo da se ujedinimo makar oko nekih ključnih ciljeva, da želimo da vidimo našu ekonomiju da bude još bolja, da još brže idemo napred.

"Da probamo da se ujedinimo, da ujedinimo Srbiju i da gledamo kako zemlja da nam ide napred. I to je moja najvažnija poruka. Sve drugo, mi ćemo savladati. Neće biti skoro kraja između Ukrajine i Rusije, neće biti lako da se reše svi problemi oko Amerike i Irana. Biće još mnogo problema u svetu i zato moramo pažljivo i da mirno, odnosno da na najbolji način upravljamo tim srpskim brodom i da ga uvedemo u mirnu luku", kazao je Vučić.

On je sinoć izjavio i da je od ogromnog značaja za Srbiju to što je njegov intervju za portal Brajtbart primetio predsednik SAD Donald Tramp i time što ga je podelio na svojoj društvenoj mreži Truth Social učinio da budemo primećeni i poštovani. "To je za našu malu zemlju od ogromnog značaja. Ne samo da budemo primećeni, nego da budemo poštovani", istakao je Vučić.

Rekao je i da Srbija neće uvoditi vizni režim za Rusku Federaciju i istakao da o tome nije ni razmišljano. Vučić je kazao da ne zna odakle je ta vest koju je danas video i da je čak pozvao i predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić da proveri da nije u parlamentu nešto izglasano.

Rekao je i da je ponosan na činjenicu da je učestvovao u izgradnji Otvorenog Balkana i zahvalan onima koji su razumeli tu veliku ideju, kao i da je ostao dosledan ideji Balkan - balkanskim narodima, dodajući da je od zemalja Otvorenog Balkana samo Srbija ostala dovoljno snažna da na nju ne može presudno da utiče strani faktor.

Govoreći o Venecijanskoj komisiji, rekao je da to više nije nikakvo ekspertsko telo već "politička batina u rukama EU", kao što će to u potpunosti za godinu dana biti i Savet Evrope.

Osvrnuo se i na Crnu Goru, rekavši da ta zemlja ima pravo na svoju budućnost kakvu želi, ali, kako je istakao, nema pravo da falsifikuju istoriju i da Srbiji određuje kako će da sagledava istorijske činjenice. On je to kazao povodom dopune zakona o dinastiji Petrović, koja je juče usvojena u crnogorskom parlamentu, a u čijem tekstu je navedeno da je 1918. godine izvršena nasilna aneksija Crne Gore.

Govorio je i o pojasu Presvete Bogorodice, istakavši da niko nema pravo da vređa ljude koji su prethodnih dana sačekali pojas i koji su otišli da se pomole, jer je to za građane svetinja.

Dodao je da poštuje sve vere i svetinje i da je ponosan na to kako su i Beograd i Srbija, ali i ceo region, došli u Hram Svetog Save. Osvrnuo se i na svoje posete Hilandaru i istakao da planira možda za Vidovdan da ga poseti, dodajući da je za Hilandar učinjeno mnogo.

Vučić je sinoć izjavio i da će država 28. juna na Pasuljanskim livadama organizovati do sada najznačajniju vojnu vežbu sa potpuno novim naoružanjem u okviru Vidovdanskih svečanosti.

"Do sada najznačajniju vojnu vežbu imaćemo 28. (juna), sa potpuno novim naoružanjem, da prikažemo ljudima šta je to novo što imamo. Sve će biti u okviru Vidovdanskih svečanosti na Pasuljanskim livadama", rekao je Vučić.

Istakao je da će država organizovati i mnoge druge manifestacije i svečanosti. "I verujem da će ljudi moći da čuju neke nove stvari", rekao je predsednik Srbije.

Vučić je sinoć najavio i da će posle povratka iz Tivta, gde će 5. juna učestvovati na samitu EU-ZB, već za vikend posetiti građane u više udaljenih sela na istoku Srbije, koje će obići ambulatnim kolima. On je dodao da želi da pokaže da država brine i o tim ljudima.

"Da nam je stalo do njih, ne samo do Kliničkog centra u Beogradu, zato što Beograd ima, ne znam, toliko i toliko ljudi, već da moramo da brinemo o svakom čoveku, i na istoku Srbije, i na jugu Srbije, i na zapadu Srbije, i na severu Srbije, i u centralnoj Srbiji. I to će morati da bude akcija svih i to će morati da rade", poručio je Vučić.

On je sinoć, takođe, najavio da će za desetak dana početi da radi portal "Ko si bre ti" na koji će građani moći da upućuju svoje primedbe na ljude iz vlasti, piše Tanjug.

Kazao je da će najveći deo sadržaja na tom portalu on lično čitati i dodao da će biti i drugih koji će to raditi, ali da će on lično pokušati da odgovori na većinu.

Rekao je i da je želeo da pokrene podkast u kojem se neće govoriti o politici, već o sportu, kulturi, umetnosti i drugim temama, a kako kaže, prvi gost je trebalo da mu bude bivši trener Partizana Duško Vujošević, koji je nedavno preminuo.

