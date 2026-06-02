Na koliko kilometara treba menjati ulje - zlatno pravilo koje spasava menjač

Mnogi vozači veruju tvrdnjama proizvođača da je ulje u automatskom menjaču doživotno, ali serviseri upozoravaju da je to opasna zabluda koja izaziva katastrofalne kvarove. 

Autor:  Stanko Stamenković
02.06.2026.13:38
Stvarni uslovi vožnje poput gradske gužve i visokih temperatura drastično skraćuju vek ovog maziva. Stručnjaci ističu da je redovan servis jedini način da sačuvate skupoceni prenosni sistem.

Automatski menjači danas više nisu rezervisani samo za luksuzne limuzine jer ih masovno voze i vlasnici gradskih automobila. Iako svi uživaju u udobnosti vožnje bez kvačila, mali broj ljudi razmišlja o redovnom održavanju. To dovodi do situacije da je zamena ulja u menjaču postala jedna od najčešćih tema rasprava među vozačima, piše Telegraf.

Laboratorijska ispitivanja na kojima fabrike baziraju svoje preporuke od preko 150.000 kilometara nemaju veze sa realnošću na našim putevima. Dinamična vožnja i česta kretanja u gradu opterećuju sistem mnogo više nego što to iko pretpostavlja. Zbog toga tečnost u menjaču gubi svoja ključna svojstva znatno brže nego što piše u fabričkoj knjižici.

Na koliko kilometara se zapravo menja ulje u automatiku

Iskusni majstori se slažu da je idealan interval za ovaj servis na svakih 40 do 60 hiljada pređenih kilometara. Ukoliko automobil uglavnom koristite za gradsku vožnju ili često vučete prikolicu, ovaj period treba dodatno skratiti. U gradskim uslovima rada tečnost najbrže stari usled konstantnih promena stepena prenosa i pregrevanja.

Posebnu pažnju zahtevaju moderni DSG menjači sa dvostrukim kvačilom koji su izuzetno osetljivi na čistoću maziva. Za pojedine modele ovih sistema zamena je obavezna već nakon 40.000 kilometara kako ne bi došlo do kvara. Sa druge strane, CVT menjači koriste potpuno drugačiju vrstu ulja i zahtevaju specifičan pristup tokom održavanja.

Simptomi koji pokazuju da je menjač u opasnosti

Pre nego što dođe do potpunog otkazivanja sistema, automobil će početi da šalje jasne znake upozorenja koje ne smete ignorisati. Tipični simptomi dotrajalog maziva su trzanje pri promeni brzina i neprijatan osećaj proklizavanja tokom ubrzavanja. Vozači takođe mogu primetiti čudne vibracije prilikom kretanja sa mesta ili nagli porast potrošnje goriva.

Tamna boja i miris paljevine jasan su znak da je tečnost potpuno izgubila funkciju hlađenja i podmazivanja. U ovoj ranoj fazi problem se još uvek može rešiti jednostavnom zamenom tečnosti i pratećih filtera. Sam proces rada je veoma komplikovan jer zahteva tačnu vrstu ulja i punjenje pod strogo određenom temperaturom.

Zbog toga ovaj posao nikako ne treba raditi u sopstvenoj režiji ili kod neproverenih majstora. Greške u proceduri ili sipanje pogrešne gradacije mogu trajno uništiti hidraulični sistem vašeg vozila. Najsigurnija opcija je odlazak u profesionalni servis koji ima adekvatnu opremu i iskustvo sa vašim tipom menjača.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,55 100,85 101,15
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 72,04 72,26 72,48
GBP GBP 135,12 135,52 135,93
CHF CHF 128,22 128,61 128,99

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 60.697,00 €
ETH ETH 1.699,58 €
LTC LTC 43,21 €
DOT DOT 0,98 €
BCH BCH 247,81 €
LINK LINK 7,65 €
BNB BNB 588,73 €
XMR XMR 292,03 €
Powered by CoinGecko API