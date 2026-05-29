Fjučersi na akcije ukazivali su na dodatni rast dana (petak), poslednjeg trgovačkog dana u maju. Fjučersi za Dow Jones Industrial Average porasli su za 81 poen, odnosno 0,2%, dok su fjučersi za S&P 500 i Nasdaq 100 takođe zabeležili rast od po 0,1%.

Na tržištu energenata, cena Brent nafte pala je za 2% na 91,80 dolara po barelu, dok je WTI oslabio više od 2% i završio trgovanje na 86,89 dolara po barelu. Ukupan pad Brenta od skoro 18% do četvrtka stavlja ovu naftu na put ka najvećem mesečnom gubitku još od marta 2020. godine, prenosi CNBC.

Rast ključnih indeksa

Izveštaj Axiosa o pregovorima o primirju, objavljen u četvrtak, pogurao je vodeće indekse na Volstritu na nove istorijske maksimume, a pozitivan zamah preneo se i na azijska tržišta, gde su glavni indeksi u Japanu, Tajvanu i Južnoj Koreji ostvarili rast od najmanje 2,5%, navodi Volstrit žurnal.

Na nivou cele sedmice trgovanja, Nasdaq Composite bio je najuspešniji među glavnim indeksima sa rastom većim od 2%, dok je S&P 500 porastao više od 1, a Dow Jones zabeležio rast manji od 1% — pri čemu su sva tri indeksa na putu da sedmicu završe u pozitivnoj teritoriji.

Kada je reč o celom maju, Nasdaq prednjači sa rastom od oko 8%, ispred S&P 500 koji je porastao skoro 5%, dok je Dow Jones ojačao oko 2%. Nasdaq je takođe na putu da ostvari najveći dvomesečni procentualni rast još od aprila 2009. godine, sa ukupnim skokom od 24% u tom periodu.

Prema pisanju Journala, Besent je u četvrtak izjavio novinarima da je sveobuhvatan sporazum za okončanje sukoba između dve zemlje na dohvat ruke, iako predsednik još nije dao konačno odobrenje. Među uslovima o kojima se pregovara nalaze se: da Iran preda zalihe visoko obogaćenog uranijuma, formalno se odrekne ambicija za izgradnju nuklearnog oružja i ukine ograničenja pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Nije geopolitika, nego tehnologija?

Kejt Mur, glavna investiciona direktorka City Wealth-a, izjavila je za CNBC da su snažni rezultati tehnoloških kompanija — a ne geopolitički događaji — glavni pokretač rasta tržišta.

„Zaista mislim da je ono što pokreće tržište naviše, iskreno, snaga zarada tehnoloških kompanija“, rekla je Mur i dodala da se isti trend ponavljao „iz kompanije u kompaniju tokom cele sezone objavljivanja rezultata“.

Nakon zatvaranja berze, akcije kompanije Dell Technologies skočile su čak 38% nakon objave rezultata za prvi kvartal koji su nadmašili očekivanja i po pitanju prihoda i profita, dok je menadžment kompanije istovremeno povećao prognoze za celu godinu.

